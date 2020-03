Elke dag vers Gesponsorde inhoud Simpel, snel en o zo lekker: pasta met witte wijn en garnalen van Claudia en Pino uit 'Mijn Keuken, Mijn Restaurant’ Vader Pino en dochter Claudia zijn trots op hun Italiaanse roots en demonstreerden dat met een bordje verse pasta voor de jury in 'Mijn Keuken, Mijn Restaurant'. Maak het jezelf makkelijk en koop verse tagliatelle in de winkel, de wittewijn-tomatensaus met garnalen recreëer je in een handomdraai. Aangeboden door Lidl

10 maart 2020

21u45 0

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

400 g verse tagliatelle

300 g kerstomaatjes

geraspte schil van 1 citroen

4 teentjes knoflook, geperst

handvol basilicumblaadjes

1 el geroogde oregano

200 ml witte wijn

350 g roze garnalen

200 g gepelde grijze garnalen

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Kook de pasta beetgaar in licht gezouten water. Bak de look in olijfolie even aan. Halveer de kerstomaatjes en voeg ze toe. Blus, zodra ze zacht beginnen te worden met de witte wijn. Laat 10 minuten sudderen. Voeg de roze garnalen toe en breng op smaak met de oregano, citroenrasp, peper en zout.

Laat nog even doorwarmen.

2. Giet de pasta af en meng onder de tomatensaus en de garnalen. Verdeel de pasta over de borden. Strooi er de garnalen over en werk af met wat basilicum. Serveer meteen.”

