Simpel en lekker! Foodies delen hun favoriete recept voor een gezonde lunch Liesbeth De Corte

22 april 2020

11u01 8 Nina kookt Van het open kantooreiland naar je bureau thuis, van de rumoerige kantine naar de keukentafel. De coronacrisis heeft ons werkleven flink op z’n kop gezet. Maak van de nood een deugd. Op je werk neem je genoegen met enkele boterhammen met kaas (of choco, geef maar toe), maar thuis kan je je uitsloven in de keuken. Nood aan inspiratie? Wij vroegen aan enkele foodies om hun favoriete lunchgerechten te delen.

1. Alicia maakt Banh Xeo, ofwel Vietnamese pannenkoeken

Alicia Van Coillie houdt van twee dingen: katten en lekker eten. Thuis heeft ze dan ook drie schattige viervoeters rondlopen - Louise, Poppy en Sardine - en staat ze regelmatig in de keuken. Haar favoriete recepten deelt ze via haar blog Alicia’s Kitchen Atics en Instagrampagina.

Benodigdheden (voor 2 à 3 pannenkoeken)

Pannenkoekbeslag

• 150 g rijstbloem (die kan je vinden in de Aziatische winkel of online)

• 1 eetlepel maizena

• 1 eetlepel kurkuma

• een goed snuifje zout

• 2 lenteuitjes, gehakt

• 200 ml kokosmelk

• 50 ml water

Vulling

• Voor de vulling kan je eender welke soort proteïne gebruiken. Scampi, gehakt, tofu, kip, ... Kijk zeker eens in de koelkast of je nog enkele overschotjes hebt!

• 1 geraspte wortel

• 1 teentje look, fijngehakt

• 1 ajuin, fijngehakt

Topping (optioneel)

• overschot lenteuitjes, gehakt

• verse munt

• verse koriander

• een handjevol sla

Nam Quoc dipsaus

• 5 eetlepels vissaus

• 1 theelepel suiker

• sap van 1/2 limoen

• een beetje fijngesneden look

• enkele gedroogde chilivlokken of een beetje fijngesneden chili (naar gelang je liefde voor pikant eten)

Bereiding

1. Doe alle ingrediënten voor het beslag in een kom en gebruik een garde om alles glad te mengen. Als het beslag te dik is, kan je voorzichtig wat water toevoegen om het dunner te maken. Dit mag net zoals een echt pannenkoekenbeslag zijn. Laat het mengsel 30 minuten staan.

2. Bak een deel van jouw proteïne naar keuze met wat wortel, look en ajuin in een pan. Je gaat per portie bakken, dus verdeel alles op voorhand en begin dan één voor één te bakken. Wanneer alles gaar is, schuif je de ingrediënten naar één kant van de pan. Doe niet te veel in één pannenkoek.

3. Doe een goede soeplepel beslag in de pan en laat het net zoals een pannenkoek de hele pan bedekken, alsook de vulling die je naar de zijkant van de pan had geschoven. Laat op een middelmatig tot hoog vuur bakken gedurende enkele minuutjes. De onderkant moet knapperig worden en de bovenkant vast. Klaar? Vouw de pannenkoek.

4. Leg op een bordje en serveer met de toppings en de dipsaus. Meestal hak ik die grof voor ik ze op mijn pannenkoek leg. Voor de dipsaus moet je simpelweg alle ingrediënten mengen. Klaar!

2. Alexia maakt burrata met bloedappelsien

Alexia Stevens woont samen met haar man en kroost in Antwerpen. Haar echtgenoot mag geen gluten eten en haar kinderen en zijzelf zijn intolerant voor lactose. Quelle combinaison ... Op haar site Must Be Yummie vind je dan ook vooral recepten die gluten- of lactosevrij zijn.

Benodigdheden (voor 1 portie)

• 1 bol Burrata (of gewone mozzarella als je geen fan bent van de smeuïge structuur)

• 1/2 eetlepel korinaderzaad

• 2 eetlepels olijfolie extra vergine

• 1 bloedappelsien

• peper en zeezout

Bereiding

1. Verwarm het korianderzaad in een pan met dikke bodem en voeg na 2 minuten (de zaadje beginnen normaal gezien een beetje te poffen) de olijfolie toe. Warm goed door en haal van het vuur.

2. Schil de sinaasappel en zorg dat er geen witte vliesjes overblijven. Snij de sinaasappel in dunne schijfjes (of toch zo dun mogelijk) en schik ze met de burrata op een bord. Giet de olie met de korianderzaadjes erover en werk af met zwarte peper en zeezout.

3. Dien op met een salade naar keuze. Smakelijk!

3. Esther maakt een detoxifying turmeric bowl

Wie een kijkje neemt op de Instagrampagina van Esther Andries ziet meteen dat ze verzot is op gezonde bowls en smoothies. Ze schreef er zelfs een kookboek over, Your Healthy Fix, dat je kan kopen via haar website. Daarnaast heeft ze een eigen zaak in Antwerpen, genaamd Divers. Daar kan je vooral - je raadt het al - bowls en smoothies bestellen.

Benodigdheden (voor 1 portie)

• citruspers, blender, rasp

Basis

• 1 banaan

• 75 g mango, bevroren

• 75 g ananas, bevroren

• sap van ½ sinaasappel

• 70 ml ongezoete amandelmelk

• 1 theelepel kurkuma

• 1 theelepel kokosolie, gesmolten

Topping

• zeste van 1 sinaasappel

• 1 eetlepel gojibessen

• 1 eetlepel (huisgemaakte) granola

Bereiding

1. Mix alle basisingrediënten in een blender tot je een smeuïge textuur verkrijgt.

2. Werk af met de sinaasappelzeste, gojibessen en granola.