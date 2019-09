Kazen van bij Ons Gesponsorde inhoud Silvia, specialist in de Japanse kunst van de verfijnde lunchbox: “Een bento-box, da’s mijn brooddoos 2.0” Advertorial van Kazen van bij ons

11 september 2019

08u00 0 Nina kookt Silvia Gunadi heeft haar hart verloren aan Japan, en dat merk je. Als je haar winkeltje in Berchem binnenstapt, vallen de kleurrijke, schattige ‘kawaii’ spulletjes meteen op.

Van alle hebbedingen in de winkel zijn de Japanse brooddozen of bento-boxen de eyecatchers, en dat is niet toevallig. Silvia is specialist in de bento-techniek, de Japanse kunst van de verfijnde lunchbox.

In Japan voeren moeders een heuse competitie om het mooiste lunchpakket te voorzien voor zoon- of dochterlief. De lunchtrommel heeft verschillende compartimenten en bestaat uit drie delen: koolhydraten, proteïnen en groente en fruit. Een box kan er elke dag anders uitzien maar is elke keer weer een kunstwerkje. Voor Silvia staat bento gelijk aan creativiteit. Elke dag maakt ze dan ook een andere bento klaar, altijd met een uniek karakter.

Moeder-dochter moment

Voor Silvia is bento niet alleen een creatieve uitlaatklep maar ook een manier om tijd te spenderen met haar dochter Phoebe. Zo beslissen ze samen hoe de lunch er de volgende dag zal uitzien.

Een tekening van dochterlief is vaak een inspiratiebron. Al heeft Phoebe niet op elk aspect even veel inspraak. Zo moet een bento-box in de eerste plaats gezond zijn. Een gebalanceerde en voedzame lunch staat centraal.

Geen boterhammetjes met kaas

Waar in Japan steevast rijst wordt gebruikt, wisselt Silvia af met brood. Haar bento’s beschrijft ze dan ook als een fusie van culturen. “Met een boterham met kaas kan je ook echt creatief zijn”, vertelt ze. Zo wordt een plakje kaas gemakkelijk een contour. Denk bijvoorbeeld aan een gezicht, een ster of bloem. Een gewoon boterhammetje met kaas wordt met de bento-techniek een heerlijk kunstwerkje. Vandaag maakt ze drie verschillende bento’s met Belgische kazen: Nazareth Classic, Passendale Classic en Brugge Jong.

Bento met Nazareth Classic

Voor haar man, een wetenschapper, maakt ze een bento met als thema Mars.

Nazareth Classic – paprikapoeder – kurkuma – broccoli – sesamzaad – brood – nori (zeewier)

Bento met Passendale Classic

Voor dochter Phoebe, die heel veel van dieren houdt, maakt ze een bento waarin haar liefde voor katten centraal staat.

Passendale Classic – brood – druiven – blauwe bessen – frambozen – komkommer – wortel – nori

Bento met Brugge Jong

Omdat ze een muziekliefhebber is, maakt ze voor zichzelf een bento met prachtige pianotoetsen.

Brugge Jong – sla – aardbeien – brood – paprikapoeder – nori

