Elke dag vers Gesponsorde inhoud Serveer je feestelijke vispannetje met dit pittige sausje voor meer culinair vuurwerk Aangeboden door Lidl

23 december 2019

12u00 0 Nina kookt Een vispannetje op het menu deze feestdagen? Laat het klassieke witte wijn- of roomsausje eens voor wat het is en verras je gasten met een smaakbom. Het geheime ingrediënt: mosterd!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

600 g zalmfilet, in blokjes

1 blokje groentebouillon + 600 ml kokend water

3 wortelen, in plakjes

2 stengels prei, in ringen

250 ml room

2 à 3 el mosterd

1 el bloem

12 sint jakobsvruchten

150 g Noordzeegarnalen

1 el peterselie, fijngehakt

1 rol bladerdeeg

1 eidooier, losgeklopt

boter

peper en zout

Zo maak je het :

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Los het bouillonblokje op in het kokende water. Pocheer de zalmblokjes 3 minuten in de bouillon. Haal ze met een schuimspaan uit de bouillon en laat uitlekken op keukenpapier.

2. Bak de wortelen 10 minuten in boter. Voeg de prei toe en bak nog eens 5 minuten. Voeg de room, mosterd en ¼ van de bouillon toe en roer tot een smeuïge saus. Kruid met peper en zout. Bind de saus eventueel met wat bloem. Laat 5 minuten sudderen.

3. Beboter een ronde ovenschaal of 4 pannetjes en leg er de zalmblokjes en sint-jakobsvuchten in. Giet er de saus met de groenten over. Verdeel er de garnalen over en bestrooi met de peterselie. Dek de visschotel af met het bladerdeeg en snij het overtollige deeg weg. Bestrijk met de eidooier en prik een gaatje in het midden. Zet 15 minuten in de oven tot het deeg mooi bruin kleurt.

Verstip: Verse garnalen ruiken fris en ziltig en bewaar je twee dagen in de koelkast.

Nog op zoek naar een voorgerechtje? Probeer dan deze heldere groentebouillon met hinde-paprikaspiesje.