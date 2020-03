Schuldig aan hamsteren? Zo maak je met die voorraad iets lekkers

Hartige flensjes uit de oven

Hamster-ingrediënten: witte bonen in tomatensaus, ­(houdbare) melk, bloem, eieren

Zo maak je het:

Flensjes: Mix een luchtig, vrij dun beslag van 150 g bloem, 300 ml (houdbare) melk, 3 grote eieren en wat zout. Laat een uurtje ­rusten. Bak in een grote, hete koekenpan in wat plantaardige olie 8 dunne pannenkoeken.

Vulling: Snipper 1 grote ui en 2 knoflooktenen, fruit zachtjes in plantaardige olie in een hapjes­pan. Bak eventueel een in blokjes gesneden paprika even mee.

Roer 2 blikken/potten witte ­bonen in tomatensaus erdoor. Breng op smaak met 1 volle theelepel komijnpoeder, 1 volle theelepel chilipoeder, zout en peper, plus eventueel een handje gehakte verse koriander of peterselie. Houd 2 scheppen van het mengsel apart, vul met de rest de flensjes en rol op.

Leg in een ingevette ovenschaal. Verdeel het achtergehouden mengsel erover plus 75 gram pittig belegen geraspte kaas. Laat in een hete oven (200°C) in 20 minuten gratineren.

Extra lekker met guacamole, zure room of crème fraîche.

Variant: andere bonen en/of mais uit blik plus een pakje ­tomato frito.

Knapperige pasta met sardientjes

Hamster-ingrediënten: pasta, blikvis, brood

Zo maak je het:

Maal in de keukenmachine of in het bakje van de staafmixer 2 oudbakken boterhammen fijn met wat peterselie. Bak in een ferme scheut olijfolie goudbruin en krokant in een koekenpan. Hou apart.

Kook 400 g pasta gaar in ­water met wat zout. Fruit in dezelfde koekenpan 2 ­gehakte knoflooktenen en 1 gehakte rode peper. Voeg 250 g gehalveerde kers­tomaatjes en de inhoud van 2 blikjes ­sardientjes toe en warm even mee tot de tomaten zacht worden.

Giet de pasta af en meng alles door elkaar. Proef op zout en peper. Verdeel over borden en strooi het ­peterseliekruim ­erover.

Variant: voeg wat olijven en/of citroenrasp toe. Vervang de sardientjes door 1 blik ­tonijn of zalm.

Aardappelsalade met kikkererwten

Hamster-ingrediënten: aardappels, kikkererwten uit pot/blik

Zo maak je het:

Schil 600 g aardappels, alleen als ze oud en rimpelig zijn, anders is goed afboenen onder de kraan voldoende. Snij in handzame stukjes en kook in water met zout beetgaar. Giet af en meng met 1 blik/pot goed afgespoelde en uitgelekte kikkererwten, 3 in ringetjes gesneden lente-uien.

Maak een dressing van 4 el tahin ­(sesampasta), een ferme kneep ­citroensap, zout en peper. Voeg al kloppend met een garde zoveel scheutjes water toe tot het een mooi lichtbeige, soepele saus is. Schep door de salade.

Lekker met veel ­fijngehakte groene kruiden (dille, peter­selie, bieslook).

Variant: in plaats van de tahinsaus een vinaigrette van olijfolie, azijn, flink wat dijonmosterd en eventueel wat honing.