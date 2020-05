Santé! Mixoloog Hannah Van Ongevalle deelt drie cocktailreceptjes Margo Verhasselt

14 mei 2020

Nina kookt Een terrasje doen, bijpraten met vrienden en ondertussen van een heerlijke cocktail nippen: het coronavirus mag dan wel roet in het eten gegooid hebben voor een groot deel van dat lijstje, cocktails drinken kan wél nog. Mixoloog, bartender en eigenaar van 'The Motel' Hannah Van Ongevalle, die samen met haar familie cocktailbar The Pharmacy in Knokke runt, deelt drie receptjes die je ook gemakkelijk thuis kan maken.

De horeca werd flink dooreengeschud door het coronavirus en dat is ook Hannah niet ontgaan: “Normaal zouden de zomertrends voor dit jaar vooral spelen op de terugkomst van klassiekers, cocktails die een laag alcoholpercentage hebben (steeds meer merken focussen op het ontwikkelen van cocktails die hetzelfde percentage hebben als bijvoorbeeld een glas wijn), en ook mocktails doen het steeds beter. Maar natuurlijk gooit corona hier ook roet in het eten.”

Al moeten we niet bij de pakken blijven zitten. “De cocktailtrend is sterk aanwezig, heel wat bartenders hebben dan ook initiatieven gestart om mensen thuis cocktails te bezorgen. Ik startte bijvoorbeeld met drie andere bartenders ‘Cocktail Maison’ op. Daarmee sturen we mensen een cocktail op met een laag alcoholpercentage (of zelfs zonder alcohol) in een toffe verpakking. En heel veel collega’s van mij zoals Jiggers uit Gent en Belroys uit Antwerpen doen hetzelfde.” Zelf de handen uit de mouwen steken is natuurlijk ook een goede optie. “Hoe meer de mensen thuis cocktails maken hoe beter, want dan krijgen ze waarschijnlijk meer zin om binnenkort terug langs te gaan in hun favoriete cocktailbar. (lacht)”

Hannah deelt drie receptjes voor liefhebbers die thuis aan de slag willen gaan:

Big Daddy Cooler

3 cl Bacardi Carta Oro Rum

1,5 cl Big Daddy’s Falernum (een heerlijk product van Belgische bodem!)

1 cl vers limoensap

2 scheutjes angostura bitters

In een longdrink schenken over goed kwaliteitsijs en afvullen met Coca Cola Signature Mixer.

Bohemian Betty:

3 cl Grey Goose Vodka

3 cl Veenbessensap (cranberry juice)

3 cl Pure Leaf zwarte thee met bessen en vanillesuiker

1 cl vers limoensap

In een longdrink of wijnglas over goed kwaliteitsijs en afvullen met Perrier

Espresso Martini:

5 cl Grey Goose Vodka

3 cl Espresso koffie

2 cl Kahlua koffielikeur

1 cl suikersiroop

snuifje zout

Alle ingrediënten in een shaker, goed shaken gedurende 15 seconden en strainen in een martiniglas.

Afwerken met koffieboontjes.