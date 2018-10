Sandwich of salade? Belg houdt vast aan klassieke lunch Liesbeth De Corte

15 oktober 2018

13u34 0 Nina kookt Mocht ik elke dag hetzelfde eten als lunch, ik zou het na een tijdje kotsbeu zijn. Maar blijkbaar hebben velen dit probleem niet. Een op de vier ziet er geen graten in om elke middag hetzelfde op te peuzelen, en meestal leggen ze boterhammen of een salade op hun bord.

Belgen zijn bourgondiërs. Een cliché dat meestal klopt, behalve als het op onze lunch aankomt. Volgens een onderzoek van YouGov is de middagpauze meestal een haastig gebeuren, waarbij we maar weinig genieten van wat er op ons bord ligt. Voor de studie, die werd uitgevoerd op vraag van UberEats, werden in totaal 8.058 Europeanen ondervraagd. In België werden er 1.025 mensen op de rooster gelegd.

Zo blijkt uit de enquête dat een op de vier elke middag hetzelfde eet. Besmeerde boterhammen zijn veruit het populairste met 74%. De salade staat op nummer twee (45%) en wordt op de voet gevolgd door pasta (38%) en restjes van thuis (33%).

Daarnaast nemen we niet echt de tijd om van het middagmaal te genieten. De gemiddelde Belg neemt een break van 38 minuten. Zowat 6% slaat zijn lunchpauze zelfs over. Een opvallend verschil met Zuid-Europese landen, die wél langer pauze nemen. Portugezen doen er gemiddeld 58 minuten over, Italianen 53 minuten en Spanjaarden 45 minuten.

Omdat onze werkdagen ook propvol zitten, zijn we steeds meer geneigd om achter onze bureau te eten. Zowat 42% van de Belgische kantoormedewerkers maakt er zich schuldig aan. In plaats van even te ontspannen of te babbelen met collega's, werkt 28% zelfs gewoon door tijdens het eten. Het is dan ook niet echt een verrassing dat het overgrote merendeel van de Belgen (78%) niet tevreden is over hun lunchroutine.

"Uit cijfers blijkt dat een fulltime werknemer in Europa gemiddeld zo’n 40,3 uur werkt", reageert voedingsdeskundige Amanda Hamilton. "Maar onderzoek heeft aangetoond dat het niet mogelijk is om zo lang productief te zijn of je te concentreren zonder een goede pauze te nemen. De afname van het traditionele "lunchuur" betekent dat werknemers niet de kans krijgen om weer even op te laden. Het is van cruciaal belang dat mensen goede keuzes maken wat betreft de lunchpauze, zodat ze zich tijdens de werkuren op hun best voelen’’.