Sandra Bekkari: "Wat je moet weten over... lamsvlees" Recept redactie

25 maart 2018

13u00 0

Goed nieuws! Lamsvlees heeft de reputatie een vette vleessoort te zijn, maar het past perfect in een gezond voedingspatroon. Nu het paastijd is, staat het bij ons thuis dus zeker een keer op het menu.

• Net zoals ander rood vlees is lam een prima bron van B-vitamines (B3 en B12), zink en goed opneembaar ijzer. Maar: het blijft rood vlees. Hou dus je porties in de gaten: maximaal 500 gram rood vlees per week is de standaard richtlijn. Zorg ook voor variatie. Wissel lamsvlees af met kalfsvlees, rundsvlees of een varkenshaasje (mager en puur!).

• Onze kinderen zijn gek op lamsgehakt. Het is wel vetter dan lamsfilet, maar af en toe kan dat uiteraard geen kwaad. Als je lamsgehakt bakt in de pan (bijvoorbeeld voor een moussaka), giet dan het vet dat vrijkomt weg voor je het gebakken vlees in je gerecht verwerkt.

• Handig: lamsvlees is op zich al zo smaakvol dat het eigenlijk niet veel – of geen – saus nodig heeft. En vaak zijn de sauzen de dikmakers in een gerecht! Maak je lam klaar met veel groenten erbij of in een ovenschotel, dan heb je een perfect gezonde maaltijd die niet te zwaar hoeft te zijn.

• Lam kan je sappig (rosé) garen in de oven, maar om het vlees eerst een korstje te geven, bak je het aan in de pan.

Ga voor fiftyfifty: de helft boter en de helft olijfolie, het ideale compromis tussen gezondheid en smaak. Lamsgehaktballetjes kan je ook in de oven garen.

• Helaas zijn lamsvlees en lamsgehakt niet altijd overal standaard verkrijgbaar. Ik haal mijn lamsvlees dan ook altijd bij de slager. Soms moet ik op voorhand bestellen: een kleine moeite, en je weet zeker dat je vlees supervers is!

Broccolistoemp met jonge worteltjes en lamskoteletjes

Voor 2 personen / bereidingstijd: 35 minuten

4 kleine aardappelen, geschild en in blokjes • 1 broccoli, in roosjes • ½ bosje jonge worteltjes • olijfolie • tijm • zwarte peper • een snufje zeezout • ½ sjalotje, fijngehakt • nootmuskaat • 4 lamskoteletjes • rozemarijn

Stoom de aardappelen en de broccoli beetgaar. Laat de broccoli niet te lang stomen, zodat de mooie groene kleur bewaard blijft.

Snij het loof van de wortelen, maar laat er nog een stukje groen aan. Borstel de worteltjes onder stromend water. Stoof ze in olijfolie. Kruid met een beetje tijm, peper en zout. Stoof het sjalotje. Plet de aardappelen met de broccoli, het sjalotje en een scheutje olijfolie.

Kruid met nootmuskaat, zwarte peper en zout. Hou een paar kleine broccoliroosjes apart voor de afwerking. Kruid de lamskoteletjes met tijm, rozemarijn, peper en zout en bak een 3-tal minuten per kant in olijfolie.

Tip!

• Schil de stam van de broccoli, snij hem in stukjes en stoom ze mee.

• Je kan de broccoli ook koken, maar dan vernietig je veel beschermende voedingsstoffen.

Ovenschotel met lamsgehakt­balletjes, tomaat en mozzarella

Voor 2 personen / Bereidingstijd: 20 minuten + 20 minuten in de oven

300 g lamsgehakt • 1 tl komijnzaadjes, fijngestampt in een vijzel • 2 el basilicum, fijngehakt • 2 sjalotjes, fijngehakt • 2 teentjes knoflook, geperst • 1⁄3 rode chilipeper, fijngesneden, zonder zaadjes • scheutje olijfolie • 5 pruimtomaten, in vieren • 1 el tomatenpuree • 250 ml passata • 50 ml witte wijn • kruidenboeketje (bijvoorbeeld rozemarijn, tijm, oregano en salie) • zwarte peper • snufje zout • 125 g mozzarella • enkele blaadjes salie

Verwarm de oven voor op 180 °C. Meng het lamsgehakt met de komijnzaadjes, het basilicum, 1 sjalotje, 1 teentje knoflook en de chilipeper. Rol er balletjes van en bak kort aan in olijfolie. Maak een tomatensalsa met de tweede sjalot, de pruimtomaten en het tweede teentje knoflook. Stoof in olijfolie en voeg de tomatenpuree, passata, witte wijn en het kruidenboeketje toe. Kruid af met zwarte peper en zout. Laat 15 minuten pruttelen zonder deksel.

Giet een laag salsa in de ovenschotel en leg er de balletjes in. Bedek met plukken mozzarella en zet 15 minuten in de voorverwarmde oven. Werk af met een paar blaadjes salie.

Mc Sana

Voor 2 personen / bereidingstijd: 25 minuten

Voor de hamburger

250 g versgemalen lamsgehakt • ½ eidooier • ½ ui, fijngesneden • 1 klein teentje knoflook, fijngesneden • zwarte peper • paprikapoeder (of spaghettikruiden) • 1 dikke aubergine • grof zout • olijfolie • 4 schijfjes tomaat • rucola • ½ kleine rode ui, in halve maantjes

Voor de spread van wortel

200 g wortel, geschild en in stukjes • ½ appel, geschild en in stukjes • olijfolie • ½ tl currypoeder • een snufje kurkuma • zwarte peper • een snufje zout • 1 el verse plattekaas • sap van ½ limoen • verse koriander, fijngehakt

Maak eerst de wortelspread. Stoof de wortel gaar met de stukjes appel in olijfolie. Voeg de curry, kurkuma, zwarte peper en zout toe. Voeg een scheut water toe en laat garen tot de wortels zacht zijn. Laat afkoelen en mix met de plattekaas en een klein scheutje limoensap. Voeg eventueel nog een scheutje water toe als de dip te dik is. Meng er de gehakte koriander onder.

Meng alle ingrediënten voor de burger door elkaar, kruid naar smaak en maak er twee grote ballen van. Duw ze platter tot een burger. Snij 4 plakken van zo’n centimeter uit het dikste deel van de aubergine. Strooi er grof zout over en laat 10 minuten liggen. Dat zorgt ervoor dat het meeste vocht onttrokken wordt.

Maak de wortelspread (of pesto van zongedroogde tomaatjes). Bak de lamsburgers in wat olijfolie. Veeg met keukenpapier het zout en vocht van de aubergines en bak ze in olijfolie. Leg onderaan op het bord een schijf aubergine, daarop de worteldip, de lamsburger, de tomaat, rode ajuin, rucola en eindig met de aubergine.

Je kan de wortelspread ook vervangen door een pesto van zongedroogde tomaten: mix 5 half-zongedroogde tomaten met 2 el pijnboompitten, 20 g Parmezaanse kaas, 4 el olijfolie, 1 klein teentje knoflook en ½ rode peper zonder zaadjes. Snel klaar en heel lekker!