Sandra Bekkari: "Wat je moet weten over... lamsvlees"

25 maart 2018

Goed nieuws! Lamsvlees heeft de reputatie een vette vleessoort te zijn, maar het past perfect in een gezond voedingspatroon. Nu het paastijd is, staat het bij ons thuis dus zeker een keer op het menu.

• Net zoals ander rood vlees is lam een prima bron van B-vitamines (B3 en B12), zink en goed opneembaar ijzer. Maar: het blijft rood vlees. Hou dus je porties in de gaten: maximaal 500 gram rood vlees per week is de standaard richtlijn. Zorg ook voor variatie. Wissel lamsvlees af met kalfsvlees, rundsvlees of een varkenshaasje (mager en puur!).

• Onze kinderen zijn gek op lamsgehakt. Het is wel vetter dan lamsfilet, maar af en toe kan dat uiteraard geen kwaad. Als je lamsgehakt bakt in de pan (bijvoorbeeld voor een moussaka), giet dan het vet dat vrijkomt weg voor je het gebakken vlees in je gerecht verwerkt.

• Handig: lamsvlees is op zich al zo smaakvol dat het eigenlijk niet veel – of geen – saus nodig heeft. En vaak zijn de sauzen de dikmakers in een gerecht! Maak je lam klaar met veel groenten erbij of in een ovenschotel, dan heb je een perfect gezonde maaltijd die niet te zwaar hoeft te zijn.

• Lam kan je sappig (rosé) garen in de oven, maar om het vlees eerst een korstje te geven, bak je het aan in de pan.

Ga voor fiftyfifty: de helft boter en de helft olijfolie, het ideale compromis tussen gezondheid en smaak. Lamsgehaktballetjes kan je ook in de oven garen.

• Helaas zijn lamsvlees en lamsgehakt niet altijd overal standaard verkrijgbaar. Ik haal mijn lamsvlees dan ook altijd bij de slager. Soms moet ik op voorhand bestellen: een kleine moeite, en je weet zeker dat je vlees supervers is!

