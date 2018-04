Sandra Bekkari tipt alle ingrediënten voor de perfecte lentepicknick Sandra Bekkari

15 april 2018

13u09 0 Nina kookt Niets leuker dan alle kleurrijke gerechtjes in je picknickmand uitstallen op een schattig laken in het gras. Ook zin in zo’n feestelijk openluchtbuffet? Deze week tip ik je alle ingrediënten voor de perfecte lentepicknick!

• Hapklare porties. Boterhammen kunnen best in een picknickmand, maar misschien wil je het wel wat origineler aanpakken? Ga dan voor kleine, frisse lunchgerechten die je even gemakkelijk uit het vuistje eet. Wraps of springrolls, bijvoorbeeld? Of je kan komkommer- of courgetteslierten (je maakt ze met de dunschiller) vullen en oprollen tot groentesushi’s. Ook leuk en hapklaar: minifrittata’s in muffinvormpjes of spiesjes waar je – wees creatief! – lekkere combo’s met groenten, kip, mozzarella of gerookte zalm op prikt.

• Salades. Als wij picknicken, zit er standaard een taboulehsalade met quinoa in onze mand. Heerlijk zomers! Maar ook een andere salade kan perfect mee. Als je niet met te veel bestek en bordjes wil zeulen, maak je voor iedereen een aparte saladeportie. In een bokaal, bijvoorbeeld.

