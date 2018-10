Sandra Bekkari serveert kiplekkere gerechten Sandra Bekkari

21 oktober 2018

16u05 0 Nina kookt Saai, droog of ‘dieetvoer’. Kip heeft last van een imagoprobleem. Totaal onterecht, want als je kip de nodige liefde geeft, is het een heerlijk ingrediënt. Lekkere, sappige kip? Dat doe je zo.

Kip bevat niet alleen heel kwalitatieve eiwitten, het is ook erg mager vlees. Doordat kip dus uit zichzelf maar weinig verzadigde vetten bevat, kan je in je bereiding wat meer (gezonde!) vetten toevoegen. Olijfolie voor de marinade, of een avocado in de salade.

Een extraatje bij gebakken kipfilets doet trouwens wonderen. Meng wat ui en knoflook met olijfolie en sojasaus en voeg vlak voor de filets de pan in gaan nog een scheutje honing toe, om te karamelliseren. Superlekker in een salade!

