Sandra Bekkari's feestmenu: drie gezonde gangen om van te genieten

Gezond genieten is de rode draad in Sandra's menu. Ze kiest voor drie eenvoudige, maar feestelijke gerechten. Ideaal voor wie het tijdens de feestdagen niet te zwaar, maar wel lekker wil maken.

Voorgerecht: filodeeg met krabvlees

Bereiding (voor 4 personen):

- Verwarm de oven voor op 180°C.

- Rasp 1 courgette. Maak 1/2 venkel schoon en snijd in kleine blokjes. Blancheer en laat afkoelen in ijswater. Giet af en pers er alle vocht uit.

- Klop 3 eieren los met 200 gram ricotta.

- Kruid af met peper en zout. Plet 1 tl roze peperkorrels en voeg toe.

- Pers al het vocht uit 250 gram gekookt krabvlees. Meng het krabvlees met de courgetterasp en venkelstukjes.

- Hak enkele takjes verse kervel en bieslook fijn en voeg toe.

- Neem een vel filodeeg en strijk het in met olijfolie. Leg er nog een vel op en strijk in. Snij in vier.

- Verdeel over de muffinvormpjes en schep er de vulling in. Zet ca. 15 minuten in de voorverwarmde oven. Haal uit en serveer.

Hoofdgerecht: eendenborstfilet met butternutsalade

Bereiding (voor 4 personen):

- Verwarm de oven voor op 200°C.

- Maak de 200 gram spruitjes schoon, schep om met olijfolie. Doe op een bakplaat met bakpapier. Verdeel er wat karwijzaad over.

- Maak 1 bos jonge worteltjes schoon maar behoud een stukje loof. Doe op een bakplaat met bakpapier en besprenkel met olijfolie, karwijzaad, tijm en laurier. Zet ca 40 minuten in de oven.

- Maak het sausje. Laat 2 el aalbessenconfituur op een laag vuur smelten in 250 ml rode wijn wijn en 20 ml marsala. Voeg 2 blaadjes laurier, enkele takjes tijm, 1 steranijs en 1 tl mosterd toe. Draai het vuur zachter en laat inkoken tot een saus. Verwijder de specerijen en kruiden en zeef de saus.

- Bereid de eend voor. Kruis de twee eendenborstfilets in op de velkant. Plet 2 kruidnagels, 1/2 kl venkelzaad, 1/2 kl komijnzaad en meng met 1 kl honing als je graag een zoete toets hebt.

- Schil, ontpit en rasp een butternutpompoen. Stoof kort aan in olijfolie. Kruid met peper en zout. Snijd 1 witte pompelmoes, 1 rode pompelmoes en 1 appelsien en snijd à vif. Hou het sap opzij voor de dressing. Meng 5 el sinaasappelsap, 2 el walnotenolie en peper en zout voor de dressing.

- Haal dle geroosterde groenten uit de oven. Bak de eendenfilets op de velkant in olijfolie. Draai ze om na 5 à 6 minuten en bak nog even verder. Laat ze rusten onder aluminiumfolie.

- Hak enkele takjes dragon fijn. Serveer de wortelen met de dragon en een handvol pistachenoten.Serveer de butternutsla met de geroosterde noten. Schep er de dressing door. Trancheer het vlees en serveer met het sausje. Serveer met de geroosterde groenten en butternutsla.

Dessert: yoghurt met vers fruit

Bereiding (4 personen):

- Maak een siroop door 100 gram water en 100 gram honing te laten inkoken met 1 steranijs en een snuifje gemalen kardemom.

- Schenk de siroop over verschillende soorten rood fruit en schep voorzichtig om. We hebben hiervoor besjes voorzien.

- Doe een heel klein scheutje rozenwater bij de yoghurt en schep om.

- Verdeel 300 gram yoghurt over de glaasjes en schep er het fruit op. Werk af met eetbare bloemetjes.