Sandra Bekkari: “Minder alcohol, vaker veggie” Sandra Bekkari

03 februari 2019

11u11

Bron: NINA 0 Nina kookt Volgens trendwatchers kiezen we dit jaar ook na de alcoholvrije februarimaand vaker voor een gezond groentesapje of een laagalcoholisch aperitief. Staan ons in 2019 culinair nog te wachten: vaker veggie, gezonde darmen, minder plastic verpakkingen en veel meer pompoenlasagne!

Alternatieven voor alcohol

Alcoholarme drankjes, 0,0%-bier en écht lekkere mocktails: volgens trendwatchers worden dat de nieuwe G&T’s van het terrasjesseizoen. Van light of zoete mocktails ben ik niet zo’n fan, ik spaar mijn glaasje liever voor een speciale gelegenheid en kies dan voor wijn of bubbels. Een gezond alternatief? Probeer eens een lekker groentesapje! Ik kijk uit naar de dag dat er in elk restaurant eentje op de kaart staat.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN