Sandra Bekkari maakt lekker Italiaans een stuk lichter

29 april 2018

12u00 0 Nina kookt We associëren die heerlijke Italiaanse keuken al te vaak met een gigaberg pasta en pizza’s van veertig centimeter doorsnede. De authentieke cucina Italiana is nochtans veel lichter dan hoe wij ze in België doorgaans klaarmaken. Om dat échte Italiaanse gevoel in je bord te toveren, tip ik deze week mijn favoriete klassiekers: licht én puur!

• Penne all’arrabbiata

De Italiaanse keuken is een pure keuken, met lekkere tomatensauzen en veel groenten. In die filosofie verrijk ik de typische kruidige arrabbiata-tomatensaus dan ook graag met nog wat extra groenten. Heerlijk met volkorenpasta of courgetti erbij.

• Caponata

Een Siciliaanse veggieklassieker: gebakken aubergines en bleekselderij (er kunnen ook nog andere groentjes bij) in een zoetzure tomatensaus. Een echt goeie caponata maken vraagt wat tijd.

• Pizza.

Mijn snelle succesnummer voor het hele gezin? Pizzetta’s. Dat zijn doormidden gesneden volkoren pitabroodjes belegd met een zelfgemaakte tomatensaus en veel groenten. Minipizza’s, maar dan lichter! Zo serveer ik er twee per persoon, met een frisse salade erbij. Je kan ook zelf pizzadeeg maken met volkorenmeel of voor een pizzabodem op basis van geraspte bloemkool kiezen. Hou wel je porties in de gaten: het typische pizzaformaat van bij de italiaan is zelfs voor twee personen aan de royale kant.

• Minestrone

Een rijke groentesoep, perfect om tijdens de wintermaanden voldoende groenten bij de lunch te eten.

• Melanzane alla parmigiana

Een groentelasagne zonder pasta op basis van aubergine, tomatensaus, mozzarella en Parmezaanse kaas. Mijn tip: gebruik speciale mozzarella om mee te koken, die bevat minder vocht dan de traditionele bolletjes, waardoor je geen waterige ovenschotel krijgt.

• Tiramisu

Mijn favoriete Italiaanse dessert! Omdat ik het zo lekker vind, heb ik er mijn eigen, lichtere versie van gemaakt, met mascarpone en plattekaas. Op restaurant bestel ik ook weleens de échte, rijkelijke versie. Dat moet zeker eens kunnen!

Bestel je bij ons een pastaschotel, dan krijg je een enorme portie deegwaren op je bord. In Italië draait pasta niet om kwantiteit, maar om kwaliteit: ze serveren er kleine, fijne porties pasta die je uitnodigen om echt van de smaak te genieten. Daar kunnen wij nog wat van leren: minder opscheppen, meer proeven!

Hier volgen drie lichte Italiaanse recepten van Sandra.

