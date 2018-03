Sandra Bekkari maakt kidsproof snacks voor op de speelplaats Recept Sandra Bekkari

12 maart 2018

17u01 0 Nina kookt Havermoutkoekjes, cake van zoete aardappel of een zelfgemaakte muffin? Deze tussendoortjes stop ik het vaakst in Anna’s boekentas.

• Anna neemt elke dag twee tussendoortjes mee naar school: een stuk fruit en een zoete snack. Dat laatste mag natuurlijk ook een koek uit de winkel zijn. Want kinderen zijn nu eenmaal kinderen. En ik ben geen fan van verbieden: dan smullen kiddo’s toch gewoon achter de rug van hun ouders. Daarom laat ik Anna kiezen wat ze meeneemt naar school. De enige regel die geldt, is: één snoepmoment per dag. Als ze dan voor een van mijn baksels gaat, voel ik me als mama natuurlijk extra gevleid.

• Zorg voor wat variatie. Als je zelf muffins of havermoutkoekjes maakt, dan maak je er natuurlijk meteen genoeg voor een paar dagen. Handig? Ja. Maar helaas is het niet zo gek spannend om elke dag hetzelfde tussendoortje in je boekentas te vinden. Weet dat je al mijn tussendoortjes en bakgerechten gemakkelijk in de diepvries kan bewaren. Maak op een regenachtige zondag een paar snacks klaar, vries in afzonderlijke porties in en pluk tijdens de week telkens wat ander lekkers uit het vriesvak.

• Leer je kinderen om een stuk fruit in zijn geheel te eten: onversneden blijven alle vitaminen het best bewaard. Is je kleintje nog te jong? Dan hou je gesneden fruit – zoals een appel of een potje fruitsla – mooi fris van kleur door er wat citroen- of limoensap over te sprenkelen. Verse munt in hun fruitsla zorgt voor de finishing touch.

Drie receptjes die je kinderen dolgraag mee naar school nemen.

