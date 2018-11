Sandra Bekkari legt uit waarom een mooie, stralende huid in de keuken begint Wortelen voor een stralende glow Sandra Bekkari

04 november 2018

18u06 0 Nina kookt Je bent wat je eet, dat klopt. Maar wist je dat je ook zíét wat je eet? Wil jij graag een frisse, egale teint en een mooie natural glow? Zoek het dan niet alleen tussen de potjes en tubes in de badkamer: een mooie, stralende huid begint in de keuken.

Kraaienpootjes, rimpels, droogtelijntjes onder de ogen, verwijde poriën: het zijn vaak die details waarop we ons in de (vergroot)spiegel blindstaren. Maar wist je dat ze anderen niet eens opvallen, als ze naar je kijken? Uit onderzoek weten we namelijk dat het niet zozeer rimpels zijn die ons ouder doen lijken, maar wel een doffe, grauwe en oneffen teint. En – goed nieuws – die teint kan je in no time opfrissen, dankzij gezonde voeding. Zet wat meer wortelen op het menu. Carotenoïden zijn superboosters voor je huid: ze bezorgen je een stralende teint. Hello, natural glow!

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN