Sandra Bekkari kookt gezond met noten: in de soep, bij een salade of als krokant korstje op vis Recept Sandra Bekkari

25 februari 2018

14u30 1 Nina kookt "Vroeger werden noten door heel wat diëtisten verbannen, wegens ‘te veel calorieën’. Maar die visie is gelukkig bijgesteld. Zelfs de nieuwe voedingsdriehoek voorziet een extra plekje voor noten. Geweldig nieuws vind ik dat! Deze week toon ik je dan ook graag hoe veelzijdig noten kunnen zijn in de keuken."

• Als tussendoortje: zo kennen we ze het best. Ze geven je lang een voldaan gevoel en als je bij een stuk fruit ook wat noten eet, helpt dat om je bloedsuikerspiegel in balans te houden. Zo blijft ook je energiepeil stabieler.

• In een kruidenkorst: wentel vis, kip of vlees in eiwit en strooi er vervolgens wat nootjes en verse kruiden overheen. In de oven gebakken, levert je dat een heerlijk korstje op. Zo’n kruidenkorst ziet er niet alleen veel mooier uit, het is ook een smaakbom voor je gerecht.

• In een salade: geen salade zonder knapperige touch. Vervang broodkorsten eens door geroosterde noten en zaden: verrassender én voedzamer. Roosteren doe je het best in een antiaanbakpan zonder vetstof.

• Als afwerking: soep of aperitiefhapje? Het ziet er dubbel zo leuk uit met een paar geroosterde nootjes erbovenop.

• Als meel: amandel- of hazelnootmeel is heerlijk in bakgerechten. Je kan notenmeel kant-en-klaar in de winkel kopen, maar eigenlijk maak je het heel snel zelf. Gewoon noten fijnmalen in de blender. Let wel op dat je niet te lang blendt, want dan kan het meel transformeren in een smeuïge pasta.

Hou je porties in de gaten

Sandra Bekkari

Noten zijn topbronnen van mineralen zoals calcium, magnesium en zink. En ze leveren je lichaam ook extra vezels en gezonde vetten. Maar net doordat ze veel vetten bevatten, zijn noten ook calorierijk. Eet er dus geen zakjes van: een handvol als tussendoortje en een paar noten om je gerecht mee af te werken, volstaat. Zoals steeds telt het totale plaatje.

Drie gezonde recepten met noten

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN