Sandra Bekkari heeft alle lof voor witloof: drie recepten én tips om de groente klaar te maken

Sandra Bekkari

13u08

Bron: NINA 0 rv . Nina kookt Enkele weken geleden liet ik jullie in deze rubriek al proeven van mijn gegratineerde hesprolletjes met witloof. Benieuwd hoe je de typisch Belgische groente verder nog kan klaarmaken, zonder dat het te zwaar wordt? Hierbij mijn drie suggesties!

Witloof-preisoep met appel

Voor 1 pot / Bereidingstijd: 35 minuten

rv Witloof-preisoep met appel

1 kg grondwitloof • 1 witte ui, grofgesneden • 2 teentjes knoflook, geperst • 1 el olijfolie • wit van 2 preistengels • 1 grote, zoete appel, geschild en in stukjes • 1 1⁄2 l groentebouillon • snuifje kurkuma • zwarte peper • verse bieslook, fijngesneden

Snij het witloof middendoor en verwijder het onderste harde gedeelte, want dat smaakt bitter. Snij het witloof in stukken.

Stoof de ui en de knoflook aan in olijfolie, voeg de prei en appel toe en stoof een drietal minuten. Voeg het witloof toe en stoof nog heel even mee. Niet te lang, want dan wordt de soep bitter.

Voeg de groentebouillon, kurkuma en flink wat zwarte peper toe en laat 25 minuten sudderen.

Mix en werk af met verse bieslook.

Tip: ook lekker met verse, met de hand gepelde garnalen

Witloofbootjes met kingkrab en granaatappel

Voor 10 hapjes / Bereidingstijd: 15 minuten

rv Witloofbootjes met kingkrab en granaatappel

1 ei, hardgekookt • 150 g kingkrab • 1 volle el Griekse yoghurt • mespuntje rode currypasta (natuurvoedingswinkel of supermarkt) • 1 tl olijfolie • sap van 1 citroen • 1 el platte peterselie, fijngehakt • zwarte peper • snufje fleur de sel (of zeezout) • 10 blaadjes witloof • 2 el granaatappelpitjes

Pel het ei en plet het met een vork.

Meng het krabvlees met de yoghurt, de currypasta, het ei, de olijfolie, het citroensap en de peterselie. Meng en kruid met zwarte peper en zout en zet koel. Vul de witloofblaadjes met de krabvulling en werk af met een snufje fleur de sel en de granaatappelpitjes.

Tip: rol de granaatappel op een werkblad terwijl je er hard op duwt. Snij de vrucht doormidden en klop met een lepel op de schil, zodat je de pitjes gemakkelijk kan verwijderen. De granaatappelpitjes kan je afgesloten een paar dagen in de koelkast bewaren.

Slaatje van witloof, veldsla en kip met honing-mosterdvinaigrette

Voor 2 personen / Bereidingstijd: minder dan een half uur

rv Slaatje van witloof, veldsla en kip met honing-mosterdvinaigrette

3 stronkjes fijnproeverswitloof, in fijne ringen • 3 el natuuryoghurt • 1 el rozijntjes • zwarte peper • snufje zeezout (of fleur de sel) • enkele broccoliroosjes • 250 g kipfilet, in blokjes • cajunkruiden • olijfolie • een portie veldsla • 10 honingtomaatjes, gehalveerd • enkele walnoten, in grove stukken

Voor de vinaigrette met honing en mosterd

4 el walnootolie • 1 el wittewijnazijn • 1 el mosterd • 1 el honing (acacia) • zwarte peper

Meng het witloof met de yoghurt en de rozijntjes en kruid af met peper en zout.

Maak de vinaigrette door alle ingrediënten met elkaar te mengen.

Kook of stoom de broccoliroosjes beetgaar.

Kruid de kipfilets met cajunkruiden en bak in olijfolie.

Leg de veldsla, tomaatjes en kip op een bord en werk af met de vinaigrette en gehakte walnoten.

EXTRA TIPS

• Gestoofd witloof dat daarna nog even kort aangebakken wordt in de pan? Daar hoort de smaak van boter bij! Zonder is het gerecht simpelweg niet even lekker. Ik gebruik niet zo heel vaak boter in de keuken, maar af en toe een beetje ... dat kan heus geen kwaad. De kunst schuilt gewoon in maat houden. In het geval van gestoofd witloof betekent dat dat je fiftyfifty werkt: halveer de gebruikelijke hoeveelheid boter en vul aan met olijfolie. Het perfecte compromis!

• Onder een witloofslaatje wordt al snel een kwak mayonaise gemengd. Geen probleem, maar maak je mayonaise wel zelf op basis van een gezonde olie, zoals olijfolie of (iets neutraler van smaak) koolzaadolie. Om het gerecht wat lichter te maken, kan je mayonaise aanlengen met volle natuuryoghurt. Of je gebruikt gewoon enkel natuuryoghurt in je witloofslaatje. Goed afgekruid met peper en zout en met wat rozijntjes erbij? Heerlijk!

• Zo maak je homemade mayonaise:klop een ei los, voeg er 1 eetlepel mosterd, 2 eetlepels citroensap en1 eetlepel water aan toe en mix in een hoge, smalle maatbeker met een staafmixer. Voeg langzaam olijfolie of koolzaadolie toe terwijl je blijft mixen. Hoe meer olie je toevoegt, hoe dikker de mayonaise wordt. Kruid met peper en fleur de sel.