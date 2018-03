Sandra Bekkari geeft tips om handig je diepvries te vullen: "Zo heb je in geen tijd een gezonde maaltijd klaar" Recept Sandra Bekkari

04 maart 2018

14u04 3 Nina kookt "Mijn diepvriezer lijkt altijd wel een formaatje te klein. Kant-en-klare-gerechten uit de winkel zal je er niet in vinden, maar ik ben wel een fervente ‘invriezer’ van restjes, groenten en eigen (bak)gerechten. Zo’n noodvoorraad in huis is superhandig om tijdens een drukke week snel een gezonde maaltijd op tafel te toveren!"

Wat zit er in mijn vriezer?

• Diepvriesgroenten. Ideaal om snel een soepje mee te maken als er niets anders in huis is. Ik koop ze in de winkel of vries zelf restjes groenten in. Die blancheer ik eerst kort.

• Soep. Ik maak een XL hoeveelheid en vries een deel in kleine porties in. Altijd soep in huis!

• Sauzen. Spaghettisaus, bloemkoolkaassaus of een mosterdsausje? Een voorraad sauzen in de vriezer is ideaal om op terug te vallen tijdens een drukke week. Gewoon wat verse ingrediënten toevoegen en je hebt meteen een lekkere maaltijd.

• Kruiden en pesto. Verse kruiden kan je helaas niet zo lang fris houden. Daarom vries ik de restjes in. Basilicum over? Dan maak ik pesto, die ik vervolgens in ijsblokvormpjes invries. Zo kan ik altijd de portie ontdooien die ik nodig heb, hoe klein ook.

• Quinoa. Niet veel mensen weten dat, maar je kan bereide quinoa perfect invriezen.

• Kip, vis of vlees. Regelmatig bestel ik mijn eigen Sanabox, maar is mijn avondprogramma zo gevuld dat ik niet alle gerechten kan klaarmaken. Dan vries ik het vlees, de vis of de kip gewoon in voor een andere keer. De groenten blancheer ik of ik verwerk ze in de soep.

• Bakgerechten. Ik maak een lading lekkers op zondag en vries een deel in. Ze blijven lekker vers in de diepvries.

• Bewaarpotten. Ik probeer ook een beetje milieuvriendelijk te werk te gaan, daarom gebruik ik alleen herbruikbare potten en ijsblokvormpjes, geen plastic zakjes.

Slim invriezen

• Vries je zelf wat in? Schrijf er dan altijd de datum op! Sommige ingrediënten kan je zes maanden veilig bewaren in de diepvries, andere maar drie. Voor de zekerheid hanteer ik voor alles de driemaandenregel.

• Zet geen warme gerechten in de diepvriezer, maar laat ze eerst snel afkoelen in de koelkast.

• Spinazie uit de diepvries opnieuw opwarmen? Kan perfect. Neem wel je voorzorgsmaatregelen: koel een gerecht met spinazie snel af in de koelkast voor je het invriest. Warm het gerecht even snel weer op. Eén keer opnieuw opwarmen is geen probleem, vaker is niet aan te raden.

Om te proberen: drie heerlijke recepten uit de diepvries van Sandra

1. Koolvishaasje met rucolapesto en erwtenstoemp

2. Kip Tikki Massala

3. Hartige wortelmuffins

