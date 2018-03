Sandra Bekkari "Broccoli, spruitjes, boerenkool zijn echte superfoods, zo maak je ze lekker klaar." Recept

Sandra Bekkari

18 maart 2018

12u00 0 Nina kookt Mijn bloemkool-kaassaus mag dan wel een favoriet van velen zijn, ook heel wat andere koolsoorten en -bereidingen zijn het proberen waard. Zeker als je weet dat broccoli, spruitjes, boerenkool en co echte superfoods boordevol krachtige plantenstoffen zijn. Niet zo vertrouwd met kolen? Zo maak je ze het lekkerst klaar.

• Boerenkool is een hype in de States en bij onze noorderburen, maar is bij ons nog niet helemaal doorgebroken. Boerenkool (in het Engels ‘kale’) is nochtans een echte smaaktopper en een bron van magnesium. Ik maak graag stoemp van boerenkool of ik rooster de bladeren in de oven (in stukjes snijden, beetje olijfolie, peper en zout erover) tot ze knapperig worden: dan krijg je chips van boerenkool. En die zijn heerlijk bij het aperitief.

• Spruitjes kunnen niet bepaald op een brede fanbasis rekenen. Onterecht, vind ik. Laat je spruiten te lang garen, dan is er natuurlijk niets lekkers aan. Want net dan komt die typische kolengeur en -smaak vrij (dat geldt trouwens voor alle koolsoorten!). Probeer spruitjes eens kort te blancheren en daarna te wokken?Of snij ze fijn en bak ze even op. Heerlijk!

• Broccoli eet ik het liefst beetgaar en mooi groen. Daarom stoom ik hem kort: dan blijft ook de smaak lekker zacht. Een tip: spoel fijngesneden en gestoomde broccoliroosjes onder koud water en gebruik ze als groene smaakmakers in je (lauwe) salade of pasta.

• Chinese kool is ook heel zacht van smaak. Snij je de kool in dunne reepjes en roerbak je ze kort, dan is Chinese kool heerlijk in oosterse gerechten.

• Spitskool is een ideale koolsoort voor stoemp. Ik gebruik dan 2/3 kool en 1/3 aardappelen. Wat peper, zout en nootmuskaat erbij en klaar! Je kan spitskool net zo goed kort stoven in wat olijfolie. Ook dan kruid ik het liefst af met peper, zout en nootmuskaat.

• Rodekool kan je prima zonder suiker bereiden: gebruik gewoon heel zoete appeltjes. Als je bereiding toch niet zoet genoeg smaakt, kan je aan het eind eventueel een klein scheutje honing toevoegen.

