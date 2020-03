Samen met je kinderen gezond koken? Lekkervanbijons.be bezorgt inspiratie Margo Verhasselt

22 maart 2020

12u03 0 Nina kookt Duizenden gezinnen zitten de komende weken thuis omwille van het coronavirus. Om gezond te blijven en te vermijden dat er heel wat coronakilo’s bijkomen, is het belangrijk om te koken met verse producten. Het kookplatform Duizenden gezinnen zitten de komende weken thuis omwille van het coronavirus. Om gezond te blijven en te vermijden dat er heel wat coronakilo’s bijkomen, is het belangrijk om te koken met verse producten. Het kookplatform lekkervanbijons.be biedt inspiratie en een dagschema voor gezinnen met kinderen.

Dat de coronacrisis ons normale ritme in de war heeft gestuurd, is een understatement. Kinderen zitten thuis in plaats van op school, ouders moeten vakantie nemen, zelf voor leerkracht spelen, telewerken of verliezen zelfs tijdelijk hun job. Het vraagt een hele aanpassing en organisatie én verveling ligt op de loer.

Nood aan inspiratie voor een leuk momentje qualitytime? Bind jezelf en je kinderen een keukenschort voor en maak van koken een leuk we-moment. Fruitsalade maken, groentereepjes snijden als tussendoortje, gehaktballetjes rollen, soep maken en zo veel meer. Inspiratie vind je op lekkervanbijons.be/koken-met-kinderen. De kooksite biedt ook heel wat kookvideo’s om je op weg te helpen. Deel je kookervaring met #lekkerinuwkot en moedig daarmee ook anderen aan hetzelfde te doen.