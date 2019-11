Philips Airfryer Gesponsorde inhoud Samen koken, samen eten: plezierig en gezond, voor het hele gezin! Aangeboden door Philips

We weten het, we hebben het heel erg druk. Elke dag, ook in de weekends. En dan is de verleiding groot om voor de gemakkelijkheidsoplossing te gaan: kant-en-klare maaltijden en fastfood. Maar samen tafelen is gezond, dus ontzeg jezelf én je gezin die gezondheidsbonus niet. Bovendien hoef je, als je het een beetje slim aanpakt, echt geen uren in de keuken door te brengen.

Samen eten is niet alleen gezellig, het is ook het uitgelezen moment van de dag om aandacht aan elkaar te schenken. Je kunt dingen met elkaar aankaarten, het verloop van de dag bespreken. Je komt vaak op een heel natuurlijke manier meer te weten over je kinderen en hun vrienden, maar ook zij leren hun ouders beter kennen. Zo versterk je jullie onderlinge band. Het is belangrijk dat een maaltijd ongedwongen blijft, serieuze onderwerpen worden beter op een ander moment besproken. En is het je weleens opgevallen: zet een tafel vol eten en je hebt ineens een gesprek!

Regelmaat please!

Samen eten zorgt ook voor discipline en regelmaat. Maaltijden fungeren vaak als ankerpunten, vaste momenten tijdens de dag waar je naar uit kunt kijken. Ze voorkomen ongecontroleerde snackmomenten en ze zorgen ervoor dat je als vanzelf een evenwichtiger en gezonder leven leidt. En wat dat langer in de keuken staan betreft: een weekmenu opstellen en al je boodschappen in één keer doen, tijdens het weekend een aantal gerechten voorbereiden en invriezen... een beetje organisatie kan al wonderen doen. En de juiste toestellen gebruiken, want één toestel waarmee je zonder toegevoegde vetstoffen kan frituren, bakken en grillen, dat is pas tijdbesparing. Dank je Airfryer!

Om verliefd (op) te worden: gegrilde aubergines met tahindressing

Een beetje zoet, een beetje hartig: dat is dit gerecht voor twee. En als je al niet verliefd was, dan zul je het na het eten van dit gerecht zeker zijn, is het niet op elkaar dan wel op die explosie van smaken!

Wat heb je nodig?

(voor 2 personen)

* 2 aubergines * peper en zout * knoflookpoeder * 1 tl kaneelpoeder * 50 ml water * 1 el rozijntjes * 3 el olijfolie

Voor de tahindressing:

* 2 el tahin * sap van 1 limoen * 1 el honing * 1 teentje knoflook, geperst * wat water om aan te lengen

Voor de garnituur:

* ¼ Chinese kool, heel fijngesneden * 1 handvol zonnebloempitten * 2 el fijngesneden bieslook

Voor de bereiding:

* 1 Philips Airfryer XXL

Zo maak je het

1. Snij de aubergines in de lengte in vier.

2. Doe het water en de rozijntjes met wat peper en zout in de Airfryer.

3. Leg de aubergines erop en besprenkel met olijfolie.

4. Laat 25 minuten bakken of tot water is verdampt op 180 °C.

5. Roer alle ingrediënten van de dressing goed onder elkaar.

6. Serveer de aubergines op de Chinese kool, schep er de rozijntjes en de dressing over.

