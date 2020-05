Samen aan de slag: feeërieke recepten voor jong & oud(er) Nele Annemans

09 mei 2020

15u24 1 Nina kookt Ook sinds de lockdown met je kids aan het bakken geslagen, maar helemaal door je recepten heen? Met deze sprookjesachtige ideetjes van de Efteling scoor je gegarandeerd!

1. Schots en scheve schuimtaart

Dit heb je nodig:

• 2 zakjes vanillesuiker

• 180 g fijne kristalsuiker

• 3 eiwitten

• 1 tl azijn

• 250 ml slagroom

• 1 el witte basterdsuiker

• 250 g aardbeien

Zo ga je aan de slag:

1. Verwarm de oven voor op 175 °C. Roer de vanillesuiker en kristalsuiker door elkaar. Mix de eiwitten met de (hand)mixer in een kom op hoge stand tot ze wit van kleur zijn en in volume verdubbeld zijn.

2. Blijf mixen op een iets lagere stand en schep steeds één grote eetlepel van het suikermengsel in de kom met eiwit. Wacht met de volgende lepel tot de suiker goed opgenomen is. Ga door tot alle suiker op is en mix daarna verder tot het schuim heel stevig en mooi is. Schep er tot slot met een metalen lepel voorzichtig de azijn door.

3. Schep het schuim op bakpapier op de bakplaat. Maak er een mooie berg van. Maak in het midden een kuil met de achterkant van een lepel.

4. Draai de temperatuur van de oven terug naar 150 °C zodra je de bakplaat erin zet. Bak het schuim 1 uur.

5. Zet de oven uit en laat het schuim er nog 1 uur in staan. Het kan barsten krijgen of een beetje inzakken, dat is niet erg. Zodra het schuim helemaal afgekoeld is, haal je het voorzichtig los van het bakpapier en leg je het op een schaal.

6. Klop de slagroom met de basterdsuiker stevig. Schep de slagroom in de kuil van de schuimtaart. Nu zie je niks meer van barsten of inzakkingen. Maak de aardbeien schoon, snijd ze in stukjes en leg ze op de slagroom. Eventueel kan je er nog poedersuiker overheen strooien. Genieten maar!

2. Appelbuikjes

Dit heb je nodig voor 12 taartjes:

• boter, om in te vetten

• 12 plakjes diepvriesbladerdeeg

• 2 grote appels (ongeveer 300 g)

• 1 tl kaneel

• 60 g fijne kristalsuiker

• 60 g rozijnen

• 15 g paneermeel

• 1 ei

• 2 el lichtbruine basterdsuiker

Zo ga je aan de slag:

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Vet de cupcakevorm met wat boter in. Haal het bladerdeeg uit de vriezer, verwijder het plastic laagje en laat de plakjes naast elkaar op een vel bakpapier een paar minuten ontdooien. De kant waar het plastic zat, leg je naar boven.

2. Schil de appels, haal de klokhuizen eruit en snijd ze in kleine stukjes. Doe ze met de kaneel, suiker, rozijnen en het paneermeel in een kom. Schep de vulling goed door elkaar.

3. Steek met de uitsteekvorm uit ieder plakje bladerdeeg een cirkel. Laat de rest van het bladerdeeg liggen. Drapeer de cirkels in de holtes van de cupcakevorm en druk de bodem en zijkanten een beetje aan. Er kunnen kleine vouwen in komen, maar dat is geen probleem.

4. Vul ieder vormpje met een grote eetlepel vulling. Het mag er best een beetje bovenuit steken, dan krijgen de taartjes een extra ronde buik! Snijd reepjes van het overgebleven bladerdeeg. Per taartje gebruik je vijf reepjes van ongeveer 1 x 6 cm. Leg er drie naast elkaar over de vulling met steeds een beetje ruimte ertussen. De andere twee reepjes leg je er schuin overheen. Druk de uiteinden vast aan de zijkant, dan blijven ze mooi binnen de vorm.

5. Kluts het ei in een schaaltje los met een vork. Strijk met het kwastje een beetje ei over de reepjes bladerdeeg tot ze glanzen. Strooi er tot slot de basterdsuiker overheen.

6. Bak de taartjes 20 minuten of tot ze goudbruin zijn. Laat ze een beetje afkoelen en haal ze uit de bakvorm door die voorzichtig op zijn kop te houden. Als de taartjes er niet vanzelf uitkomen, kun je ze voorzichtig lostrekken. Zet ze rechtop en laat ze afkoelen.

3. Zonnige limonade

Dit heb je nodig voor 4 glazen:

• 500 g aardbeien

• 2 el honing

• 1 el limoensap

Zo ga je aan de slag:

1. Maak 400 g aardbeien schoon en snijd ze in stukjes. Doe de stukjes aardbei met de honing, het limoensap en 100 ml water in een blender en maal ze fijn. (Je kunt de aardbeien ook pureren met een staafmixer of in de keukenmachine.)

2. Giet het mengsel in de kan. Schenk er 400 ml water bij en roer alles goed door elkaar. Laat de overgebleven aardbeien voorzichtig in de limonade vallen.

3. Zet de kan minimaal 1 uur in de koelkast en roer hem nog een keer goed door voor je er 4 glazen mee vult. Het liefst serveren met een zonnetje!