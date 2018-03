Salades zijn vaak minder gezond dan je denkt Aiko van Hooijdonk

27 maart 2018

12u03

Bron: AD.nl 2 Nina kookt Salades zijn gezond, dat is algemeen bekend. Toch zijn het vaak caloriebommen, laat de Australische diëtiste Paula Norris ons zien.

Hoe gezond een maaltijd is, wordt beïnvloed door de toppings en bijgerechten. Aan de sla zelf ligt het niet: die bevat 11 calorieën per 100 gram. Veldsla bevat 25 calorieën per 100 gram. Het zijn de kaas, granen en dressings die ervoor zorgen dat je zo gezond bedoelde maaltijd een caloriebom wordt.

Paula Norris plaatst per post een foto van twee maaltijden die ogenschijnlijk hetzelfde zijn. Er is echter een verschil in bijvoorbeeld de hoeveelheid kaas, groenten en dressing. Dit kan dus zorgen voor een verschil van meer dan 400 calorieën. Norris probeert mensen met de posts bewust te maken over de invloed van ingrediënten op het aantal calorieën.

Het Voedingscentrum besteedt op de site ook aandacht aan salades. 'Let in de kantine en in een restaurant op de ingrediënten van de salade. Met veel vette kaas tikken de calorieën aan en in een dressing kan veel zout of suiker zitten. Vraag bij je lunchsalade of ze de dressing er apart bij kunnen doen. Dan bepaal jij hoeveel je erop doet.' De Consumentenbond nam vijf jaar geleden een serie maaltijdsalades onder de loep. De twaalf salades bevatten in veel gevallen twee maal zoveel calorieën als een bord met de standaardcombinatie aardappelen-vlees-groenten. Vooral de kaas en de dressing maakten de salades zwaar.