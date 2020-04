Rosbief alsjeblief: 3 heerlijk verrassende recepten

1. VERRASSEND: ROSBIEF OP ITALIAANSE WIJZE MET PASTA

Voor 4 personen • 45 minuten

• 800 g rosbief • peper en zout • boter • 2 knoflookteentjes, in plakjes + 1 geperst knoflookteentje • enkele takjes rozemarijn, in stukken gesneden • 300 g verse pappardelle • 200 g kastanjechampignons • 50 g groene, ontpitte olijven • olijfolie • balsamicoazijn • 80 g zongedroogde tomaten • 1 el kappertjes • 80 g rucola • 100 g Parmezaanse kaas • bosje fijn basilicum

Zo ga je te werk

1> Laat het vlees op kamertemperatuur komen. Verwarm de oven voor op 180 °C. Kruid het vlees met peper en zout en bak rondom goudbruin in boter. Maak kleine inkepingen in het vlees en steek er telkens een plakje knoflook en wat rozemarijn tussen. Leg de rosbief in een ovenschaal en giet er het braadvocht over. Zet 25 minuten in de oven. Leg het vlees na het braden omgekeerd op een bord en dek af met aluminiumfolie. Laat 10 minuten rusten.

2> Kook de pasta beetgaar in lichtgezouten water. Snij de champignons in kwartjes en bak ze samen met het geperste knoflookteentje goudbruin in boter.

3> Snij de olijven fijn. Meng 4 eetlepels olijfolie met 2 eetlepels balsamicoazijn. Schep er de olijven onder en kruid met peper en zout. Snij de tomaatjes in repen.

4> Giet de pasta af en schep er de helft van de vinaigrette, kappertjes, tomaatjes en champignons onder. Snij het vlees in dunne plakjes. Verdeel de rucola over de borden. Schep er de pasta op en leg er enkele plakjes rosbief bij. Werk af met wat Parmezaanse kaas en basilicum. Geef er de resterende vinaigrette bij.

TIP: Restje rosbief over? Snij het fijnen meng er wat citroensap, mayonaise,fijngesneden kappertjes, augurkjes enpeterselie onder. Lekker op de boterham!

2. SNEL KLAAR: OOSTERSE ROSBIEFCARPACCIO

Voor 4 personen • 25 minuten

• handvol korianderblaadjes • bosje kervel • 80 g veldsla • 1 komkommer • bosje radijsjes • 400 g dungesneden rauwe rosbief • 2 lente-uitjes, in schuine ringen • 1 el geroosterde sesamzaadjes

Voor de dressing: • 1 rode peper, in ringen • 1 tl geraspte verse gember • 1 teentje knoflook, geperst • 1 el sojasaus • 2 el limoensap • 1 el sesamolie • 3 el olijfolie • 1 el bruine suiker

Zo ga je te werk

1> Meng de koriander onder de kervel en de veldsla. Snij de komkommer met een dunschiller in lange linten. Snij de radijsjes in partjes.

2> Schik de rosbiefcarpaccio op de borden. Verdeel er de komkommer, radijsjes en sla over.

3> Meng alle ingrediënten voor de dressing en druppel over de carpaccio. Werk af met de lente-ui en de sesamzaadjes.

TIP: Gebruik een vlijmscherp mes om de rosbief in flinterdunne plakjes te snijden, of vraag het simpelweg aan je slager.

3. KLASSIEK: ROSBIEFGEBRAAD OP GROOTMOEDERS WIJZE

Voor 4 personen • 45 minuten

• 800 g rosbief • peper en zout • boter • 1 bosje wortelen • 1 ui • 1 blaadje laurier • bosje tijm • 400 erwtjes, vers of diepvries • scheutje witte wijn • natuurazijn • 1 el bloem • 1 tl graanmosterd

Zo ga je te werk

1> Laat het vlees een uur op voorhand op kamertemperatuur komen. Verwarm de oven voor op 180 °C.

2> Kruid het vlees met peper en zout en bak rondom goudbruin in boter. Leg het vlees in een ovenschaal, giet er het braadvocht over en plaats 25 minuten in de oven. Leg het vlees na het braden omgekeerd op een bord en dek af met aluminiumfolie. Laat 10 minuten rusten.

3> Schil de wortelen en snij in dunne plakjes. Snipper de ui en bak glazig in boter. Voeg de worteltjes, het laurierblad en de tijm toe en laat 10 minuten stoven op een zacht vuur. Voeg de suiker toe en schep om.

4> Doe er de erwtjes bij en blus met de witte wijn. Laat nog 5 minuten stoven. Kruid met peper en zout en breng verder op smaak met wat azijn.

5> Roer de aanbaksels van het vlees los met wat water. Kneed de bloem met een klontje boter tot een pasta. Roer de mosterd door het braadvocht en voeg een deel van de boterpasta toe. Roer tot de saus begint te binden. Voeg nog meer van de pasta toe als de saus nog niet dik genoeg is. Kruid met peper en zout.

6> Snij het vlees in dunne plakken. Serveer met de groenten en geef er de saus bij.

TIP: Draai de rosbief na het bakken om, bedek met folie en laat 10 minuten rusten.