Roger van Damme light: rundstartaar met ovenfrietjes

08 juni 2018

16u09 0 Nina kookt Op de weegschaal staan en een getal zien dat je niet bepaald gelukkig maakt: het overkomt de besten, ook chef-kok en beste patissier ter wereld Roger van Damme. Hij besloot er iets aan te doen met het Pronokal-dieet. Om iedereen te helpen die in hetzelfde schuitje zit, deelt hij drie van zijn favoriete recepten. Vandaag: rundstartaar met seizoensgroenten en ovenfrietjes .

• Snij de filet pur of je steak in heel kleine blokjes en besprenkel het vlees met sojasaus en olijfolie en kruid af met peper. Laat het mengsel 15 minuten marineren in de koelkast.

• Druk het vlees goed aan en dresseer deze op een bord.

• Blancheer de groenten, dat wil zeggen dat je de groenten kort kookt en ze dan in koud water legt zodat het kookproces stopt. De soort groenten kan je zelf kiezen, wij geven steeds de voorkeur aan seizoensgroenten.

• Dresseer de kerstomaten op de tartaar en werk het geheel af met verschillende soorten sla.

Op de afbeelding zie je ook fijne krulletjes op de tartaar liggen, deze zijn gemaakt van gekookte aardappel.

• Bij de tartaar worden gezonde frietjes geserveerd: kook een (agria) aardappel in de schil tot deze beetgaar is, snij hierna de aardappel in frietjes en besprenkel ze met olijfolie, tijm en rozemarijn. Leg de frietjes in een voorverwarmde oven (180°C) tot ze lekker krokant zijn.

