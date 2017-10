Roger Van Damme is net verkozen tot beste patissier ter wereld Timon Van Mechelen

Roger Van Damme is in Warschau op The Best Chef Awards 2017 verkozen tot beste patissier van de wereld. Zijn restaurant in Antwerpen 'Het Gebaar' dat vooral bekend staat om de desserts behaalde de 68ste plaats in de top 300.

“Na 25 jaar een prijs krijgen van dit wereldniveau, vind ik zeer uniek. Dit is een ongelofelijk mooie bekroning van mijn carrière. De chefs waar ik tussen sta in de lijst zijn een voor een zeer grote namen. Gerenommeerde patissiers en chefs van over heel de wereld. Ik voel me dan ook zeer vereerd om ertussen te mogen staan. Het is een bekroning voor het harde werk van heel ons team. Ik probeer van mijn desserts steeds kunstwerken te maken en vind het ook belangrijk dat er een concept achter zit. Om die reden werk ik ook graag samen met kunstenaars en architecten zodat ik mijn creaties naar een nog hoger niveau kan tillen,” vertelt Van Damme.

In de top 300 staan ook verschillende Belgen: Lionel Rigolet van Comme Chez Soi, Emmanuel Stroobant, chef in Relais & Châteaux in Singapore, Peter Goossens van Hof van Cleve, Christophe Hardiquest van Bon-Bon, Sang Hoon Degeimbre van l’Air du Temps, Gert De Mangeleer van Hertog Jan, Damien Bouchery van Bouchéry. Ook Nederlanders Syrco Bakker van Pure C en Nick Bril van The Jane stonden in de lijst. Nick Bril behaalde met The Jane maar liefst de vijfde plaats in de top 300 Chefs.

The Best Chef reikt prijzen uit aan de beste chefs in de gastronomische wereld, met behulp van verschillende categorieën en een lijst van de 300 beste chefs in de wereld. De lijst wordt bepaald door bloggers, journalisten, foodfotografen en andere chefs wereldwijd. Zo'n 30% van de stemmen is afkomstig van de volgers van het sociale netwerk.