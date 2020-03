Gesponsorde inhoud Risotto met een twist: zo maak je wel een lekkere 'quinotto' à la Charlotte en Charlot uit 'Mijn Keuken, Mijn Restaurant’ Aangeboden door Lidl

24 maart 2020

21u45 0

Risotto is zoiets dat wij all day, every day kunnen eten. Maar dan is het net leuk als er wat afwisseling is. Maak jouw risotto eens met quinoa in plaats van rijst, zoals deelneemsters Charlotte en Charlot in ‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’ deden. Voedzaam, veggie en vree lekker.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

250 g quinoa

1 sjalot, gesnipperd

200 g kastanjechampignons, in plakjes

2 teentjes knoflook, geperst

200 g prinsessenboontjes

handvol peterselie

handvol muntblaadjes

150 ml witte wijn

500 ml kippenbouillon (500 ml heet water + 1 kippenbouillonblokje)

100 g mascarpone

30 g geraspte Parmezaanse kaas

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Halveer de prinsessenboontjes en verwijder het harde uiteinde. Bak de helft van de look in olijfolie zacht.

Voeg de champignons en boontjes toe en bak beetgaar. Kruid met peper en zout. Hou warm.

Stoof het sjalotje met het resterende teentje look in olijfolie glazig. Voeg de quinoa toe en roerbak 1 minuut. Blus met de witte wijn toe en laat de alcohol verdampen.

2. Voeg nu in delen en al roerend de bouillon toe. Voeg telkens wat bouillon toe als het vocht bijna opgedroogd is. Dit duurt ongeveer 20 minuten.

Proef regelmatig of de quinoa gaar is. Mix ondertussen de verse kruiden met een flinke scheut olijfolie glad. Kruid met peper en zout.

3. Schep de kaas en mascarpone onder de risotto. Roer er ook voorzichtig de groenten onder.

Schep de risotto op de borden, bedruppel met de kruidenolie en rasp er nog wat extra Parmezaanse kaas over.

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!