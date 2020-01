Elke dag vers Gesponsorde inhoud Risotto met een twist: vervang de rijst door linzen voor een gezondere 'linzotto’ Aangeboden door Lidl

20 januari 2020

12u00 0 Nina kookt We houden allemaal van risotto. Snel, veelzijdig en romig: what’s not to love? Maar soms heb je zin in iets anders en dan kan je voor een gezondere versie van je geliefde gerecht gaan: linzotto. Even romig, snel en veelzijdig, maar dankzij de linzen ook extra voedzaam.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

2 sjalotten, gesnipperd

2 teentjes knoflook, geperst

150 g kastanjechampignons, in partjes

2 takjes selder, in blokjes

150 ml witte wijn

250 g spinazie

500 g linzen (blik), uitgelekt gewicht

150 ml groentebouillon (150 ml heet water + 1/3de bouillonblokje)

80 g mascarpone

geraspte schil en sap van 1/2 citroen

handvol zachte tijm

40 g walnoten, grof gehakt

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het :

1. Bak de sjalotten met de look en selder zacht in olijfolie op een laag vuur. Voeg de champignons toe en bak even mee. Roer er de wijn en spinazie door en laat stoven tot de spinazie geslonken is.

2. Voeg nu de linzen en bouillon toe en laat 2 minuten zachtjes koken.

3. Schep er de mascarpone, het citroensap en de tijm onder. Kruid met peper en zout. Schep de linzotto in borden en werk af met de walnoten en de geraspte citroenschil.

