Restje cava, champagne of wijn? Dit doe je ermee

De kans dat er gisterenavond ergens op een aanrecht, tafel of kast een verloren fles drank is blijven staan, is behoorlijk groot. Geen idee wat je met zo'n restje oude wijn of cava moet doen? Dit zijn alvast enkele ideetjes.

Uiteraard werden er naar aloude gewoonte weer heel wat flessen soldaat gemaakt, maar keer op keer gebeurt het ondenkbare: er blijven ook halfopen flessen staan. Maar wat doe je nu met zo'n restje?

Opdrinken natuurlijk

Aangezien vandaag nog duchtig verder gevierd wordt met de familie, komt zo'n geopende fles nog wel van pas. Maar een restje platte cava? We hebben al beter geaperitiefd. Al is er wel een trucje om weer bubbels in de fles te krijgen: gooi een rozijntje in de fles net voor je ze uitschenkt. De koolstofdioxide die nog in de fles zit, zal zich meteen aan de ribbels van het rozijntje hechten en zo weer in de drank terechtkomen. Hallo, bubbels.

Kokerellen

Is de goesting in een glaasje alcohol je helemaal vergaan na gisterenavond? Dan kan je er ook altijd een culinair hoogstandje van maken. En nee, dat hoef je niet per se vandaag op te eten als je maag dat nog niet toelaat. Morgen smaakt het even lekker, beloofd.

NINA kookt

* RODE WIJN: gevulde steakrolletjes

Steak kan altijd smaken, maar heb jij ze al eens gevuld? De vulling bestaat uit fijngesneden, verse groentjes en kruiden. Met een bijhorende zoetzure saus is je gerecht helemaal af! En je speelt er meteen dat restje rode wijn in kwijt. Het recept vind je hier.

NINA kookt

* RODE WIJN: ribbetjes met honingsaus

Niets zo lekker als een winterse BBQ. Scoor bij vrienden en familie met deze oerklassieker en sla twee vliegen in één klap door de overschot rode wijn erbij te doen. Het recept vind je hier.

NINA kookt

* RODE WIJN: perfecte lamsbout

Nog een laatste feestmaal om het af te leren (en van die rode wijn af te raken): je start met een mooie lamsbout, vult hem met een heleboel fantastische aromaten, laat de oven al het werk doen en perfectioneert de schotel met wat geroosterde groenten. That’s it! Het recept vind je hier.

NINA kookt

* WITTE WIJN: parelhoen Hawaiian style met spek én ananas

Een feestlijke variant van de kip is de parelhoen. Geef deze klassieker een exotische touch met spek en ananas, en die overschot witte wijn is ook weer op Het recept vind je hier.

NINA kookt

* WITTE WIJN: Spaanse ratatouille

Let’s get Spanish! Pisto is de Spaanse variant van ratatouille en onderscheidt zich door de zoete, zuiderse smaak. En neem ook die halfopen fles witte wijn er maar bij. Het recept vind je hier.

NINA kookt

* WITTE WIJN: crunchy mosselpotje

Handig om restjes van die mosselpot en dat flesje wit te verwerken: crunchy mosselspiesjes. Het recept vind je hier.

NINA kookt

* CAVA OF CHAMPAGNE: hinderollade met geroosterde pastinaak

Bij een lekker stukje wild horen bubbels. Om te vieren, maar ook om onze hinderollade te pimpen met in champagne geroosterde pastinaak. Werk af met heerlijke tijmaardappelen en je hebt een wildgerecht om ‘u’ en ‘wauw’ en ‘ik wil nooit meer iets anders eten’ tegen te zeggen. Het recept vind je hier.

NINA kookt

* CAVA OF CHAMPAGNE: coquille-kaviaarhapje met champagnesabayon

Nog een laatste keer scoren met je feestelijke kookkunsten? Dit is het perfecte hapje om de feestperiode af te sluiten: een feestelijk huwelijk van coquille en kaviaar, afgewerkt met champagnesabayon (hoe meer champagne op kerstfeestjes, hoe beter!). Het recept vind je hier.