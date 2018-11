Reserveer eens je favoriete restaurants rechtstreeks via Instagram TVM

13 november 2018

11u39 0 Nina kookt Na de lancering van Instagram Shopping kun je nu ook met slechts één klik een tafeltje op restaurant reserveren via de app. Deze nieuwe tool maakt deel uit van een samenwerking tussen Instagram en TheFork, een onlineplatform om restaurants te ontdekken en reserveren in Europa. De twee partijen bundelen de krachten om online reservaties van restaurants te stimuleren.

Foodies en fijnproevers genoeg op Instagram. Met meer dan 178 miljoen posts is #foodporn dan ook één van de meest populaire hashtags op het sociale medium, de hashtag #food werd zelfs al meer dan 200 miljoen keer gebruikt sinds het ontstaan van het platform in 2010. Hetzelfde geldt trouwens voor modeliefhebbers en na het succes van Instagram Shopping is het dus niet geheel verrassend dat Instagram zijn pijlers nu richt op de foodies.

Zij kunnen nu rechtstreeks met hun smartphone een tafel reserveren met TheFork, via de Instagram app. Ook in België trouwens. Zo kun je in Brussel bijvoorbeeld bij het Bozar Restaurant, Selecto, Sea Grill, Notos, La Villa Emily, L’Ecailler du Palais Royal, Les Petits Bouchons en vele andere restaurants reserveren. Dankzij deze samenwerking kunnen restaurants een ‘actieknop’ aan hun bedrijfsprofiel toevoegen om rechtstreeks bij TheFork te reserveren. Dat kost hen trouwens niets.

“We zijn erg trots op deze samenwerking, een van de eerste met het belangrijkste sociale netwerk voor foodies. Het is een uitstekende gelegenheid om online restaurantreserveringen in Europa te promoten en zo de digitalisering van de markt te stimuleren. Dankzij dit partnerschap helpt TheFork restaurants hun online aanwezigheid te vergroten en geven we gebruikers de mogelijkheid om direct op Instagram te reserveren. Deze samenwerking vergroot de zichtbaarheid van onze restaurants in een van de populairste community’s van gastronomieliefhebbers”, legt Bertrand Jelensperger, CEO en oprichter van TheFork, uit.