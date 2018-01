Recept voor banaanbrownies met hazelnoot + win het kookboek Win 1 van de 10 exemplaren van "Gewoon gezond" van Karolien Olaerts Eva Van Driessche

20 januari 2018

Eten volgens je buikgevoel, zonder alle hypes te volgen. Dat is wat Karolien Olaerts wil promoten. "Gezond eten is makkelijk, leuk en lekker. En het heeft niets met strenge richtlijnen te maken. Gewoon je gezond verstand gebruiken volstaat ruimschoots.” Wij geven 10 exemplaren van haar eerste kookboek weg en delen alvast drie receptjes

Dit heb je nodig voor 16 stuks

240 g geschilde, verse rode biet, grof geraspt

2 zeer rijpe bananen (240 à 250 g zonder schil)

8 medjooldadels, in kleine stukjes

50 g (suikervrije) pindakaas (of andere notenpasta)

50 g kokosolie

50 g honing (of rijstsiroop als je het veganistisch wil houden)

1 tl bakpoeder

1 tl natriumbicarbonaat 4 el cacaopoeder 200 g volkoren havermeel 50 g hazelnoten, grof gehakt

100 g pure chocolade blokjes, grof gehakt

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C en bekleed een vierkante bakvorm van 20 cm met bakpapier.

Hak de geraspte rode biet tot kleinere stukjes met een groot mes. Prak de banaan jn en vermeng met de stukjes medjool- dadel. Zet opzij. Verhit in een steelpannetje pindakaas, kokos- olie en honing en klop los tot je een homogeen mengsel krijgt.

Schep bakpoeder, natriumbicarbonaat en cacaopoeder door het havermeel. Voeg het banaan-pindakaasmengsel en de rode biet toe en schep goed om. Roer ook de hazelnoten en chocolade erdoor tot alles gelijkmatig verdeeld is.

Stort het deeg in de bakvorm en strijk glad, zodat het deeg overal even hoog is. Plaats 25 tot 30 minuten in de oven. Laat de brownie volledig afkoelen alvorens hem te snijden.

Win het kookboek

Karolien schrijft ook af en toe voor een magazine.

Hoeveel mensen zullen deelgenomen hebben aan deze wedstrijd bij het afsluiten ervan op vrijdag 26/01?