Recept: altijd scoren met deze hesprolletjes vol Belgische trots

24 oktober 2019

Dat lange tafelen bij opa en oma, zalig vond ik het altijd. Minder zalig vond ik de witloofrolletjes met ham en kaas die tweevast op tafel kwamen. En zie, als moeder ga ik nu zelf op zoek naar recepten waarbij mijn kinderen én veel groenten eten én gezond vlees eten. Met deze variant op oma’s witloofschotel scoor ik altijd. En als Belg ben ik dan nog eens extra trots dat alle ingrediënten van eigen bodem komen.

Wie is de vrouw achter mamasgezondetips.be?

Foodblogster Katrijn Debruyne combineert twee fulltimejobs: die van mama van twee en leerkracht voeding. Haar passie? Koken voor en mét kinderen. Dat ze hen daarbij op slinkse wijze veel groentjes laat eten, is haar guilty pleasure.

Rolletjes met 6 groenten en Meesterlyck-ham

Ingrediënten

Voor de saus:

• 1 courgette

• 150 g spinazie

• 150 ml melk

• peper en zout

Voor de rolletjes:

• Meesterlyck-ham

• 2 wortelen

• wit van 1 prei (verwerk het groen in een soep)

• 2 stronken witloof

• 2 bladeren van een savooikool

Bereidingswijze

1. Maak de groenten voor de saus schoon en snijd de courgette in grove stukken. Laat de schil aan de courgette, zo krijgt de saus een mooie groene kleur. Stoof de courgette aan in een pan totdat ze zacht is. Voeg op het laatst de spinazie toe.

2. Reinig en versnijd ondertussen de andere groenten en stoom deze 2 minuten in een stoomoven of stoommandje of blancheer ze even kort. Dit is niet nodig als je het gerecht iets langer kan laten garen in de oven, maar vaak is tijd onze vijand in de keuken.

3. Ondertussen zijn de courgette en spinazie gestoofd en doe je ze samen met de melk in een maatbeker of blender. Mix tot een gladde massa en breng de saus op smaak met peper en zout. Tip: een snuifje curry doet dit gerecht nog meer eer aan.

4. Leg de plakjes Meesterlyck-ham op een plank of bord en leg van alle groenten 1 of 2 stukjes op een uiteinde van de ham. Rol deze mooi op en leg met de open kant van het rolletje naar beneden in een ovenschotel. Tip: laat de kids je hierbij helpen en wie weet proeven ze wel van de groenten.

5. Overgiet de rolletjes royaal met de groene groentesaus. Zet gedurende 20 minuten in een oven op 160 °C en 10 minuten langer, als je de groenten op voorhand niet gestoomd of geblancheerd hebt. Serveer met aardappelen of met een boterham.

