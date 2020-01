Rani De Coninck laat zien hoe je een groene smoothie maakt: “Ik voel me energieker en mijn huid straalt”

Wie heeft er tijd om uitgebreid in de keuken te staan na een drukke werkdag? En tijd is wat je nodig hebt om gezond en vooral lekker te koken. JOE-presentatrice Rani De Coninck (49) weet uit ervaring hoe moeilijk het is alle ballen hoog te houden. Daarom werkte ze een heus jaarplan uit, compleet met seizoensgebonden producten en recepten. Vandaag laat ze zien hoe je een voedzame groene smoothie klaarmaakt. Meer tips en recepten vind je hier

“Ik geniet er heel erg van om me te laten inspireren”, zegt Rani De Coninck. “Altijd weer doe ik zo een nieuwe grote of kleine ontdekking. In mijn culinaire zoektocht naar een fit en gezond leven ben ik zo bij de fameuze ‘green smoothie’ uitgekomen. Groene drankjes zien er misschien niet uit, maar ze zijn volgens de kenners supervoedsel en ideaal om je hoeveelheid mineralen en enzymen een boost te geven. Omdat ik een tijdje héél erg vermoeid was, ging ik zelfs een green smoothie challenge aan, waarbij ik dertig dagen elke dag een andere groene smoothie dronk.”

“En het moet gezegd, ik voelde me véél energieker en mijn huid straalde. Zo’n groene smoothie is echt superlekker. Je krijgt er bovendien een helder hoofd van en voelt je urenlang verzadigd – ja, ook een snelbrander als ik. Laat die lente nu maar komen en die summerbody ook! En als je denkt dat dat groene spul niet aantrekkelijk is voor kinderen, moet je dit maar eens door je juniors laten proeven. Je zult moeten véchten voor de laatste druppels!

“Ik heb het geluk dat ik een kroost van alleseters heb, maar soms komen er weleens vriendjes over de vloer die helemaal niet van groenten houden. Veel te gezond! Zonde voor hun smaakpapillen, en zonde voor hun gestel en groei! Heb je zo’n ‘antigroentje’ rondlopen, dan is dit drankje een ideaal glijmiddel. Om de drempel van de eerste slok te overwinnen kun je het drankje omdopen tot ‘The one and only Hulk-smoothie’, naar de beresterke groene reus van de televisiereeks uit de jaren 1980. Of de ‘Ninja Turtles-smoothie’, als de Hulk een nobele onbekende is voor je antigroentje. “

“Het zijn trucjes die altijd helpen en ze zijn van alle tijden. Zo leerde Laurens zure pap eten doordat een tante van hem het ‘cowboypap’ noemde, zoals de stoere sterren uit Bonanza of de westerns die ook aten. En het was natuurlijk ook Popeyes grootste verdienste dat hij spinazie aantrekkelijk maakte voor kinderen omdat je er zo sterk van wordt! Cowboys, de Hulk, Popeye of Ninja-turtles… alles voor de gezondheid en de ‘puppy power’ (= de energie van een dartele puppy) die je ervan krijgt!”

(Ontdek het recept van Rani haar groene smoothie onder de foto).

Ingrediënten:

• 2 handenvol spinazie (boerenkool of een andere groene groente mag ook)

• blikje kokoswater

• 1 banaan

• handvol stukjes (diepvries)mango of ananas

• optioneel en voor wat extra pit: beetje limoensap en verse geraspte gember

Bereiding:

Doe de spinazie in de blender. Voeg het blikje kokoswater toe en mix. Voeg ook het andere fruit toe. Laat de blender zijn werk doen en geniet van deze vitamineboost!

Tips

“In het kader van een gezonde detox, botste ik ergens – online, denk ik, maar ik weet het niet exact meer – op deze handige tip. Ik heb hem onmiddellijk overgenomen, want hij past perfect in de filosofie van een goed plan! Vul in het weekend voor elke dag van de week een diepvrieszakje met wat verse spinazie en het fruit dat voorradig is voor een gezonde, voedzame groene smoothie. Probeer er wat variatie in te stoppen, zodat je telkens een lichtjes ander gezond drankje hebt om je dag mee te beginnen!”

“Maak kleine zakjes (om de plasticsoep in onze kwetsbare oceanen niet aan te dikken zijn er tegenwoordig ook al ecologische zakjes te vinden, maar wellicht lukt het ook met kleine glazen potjes!) met combinaties (bv. handje spinazie of andere groene groente, banaan, bosbes, mango, framboos etc.) en vries in.”

“Haal elke morgen een zakje uit je diepvriesvak, voeg er enkel nog wat (kokos)water, plantaardige melk of yoghurt aan toe en eventueel een halve avocado om nog meer te verzadigen en je hebt een verse, gezonde en voedzame groene smoothie! Probeer wat te variëren met je (bij voorkeur seizoens)fruit, zodat je je groene godendrankje nooit beu raakt.”

