Rani De Coninck geeft kooktips om gezond én lekker te koken, juist als je weinig tijd hebt: “Dankzij dit weekplan krijg ik rust in mijn hoofd”

Wie heeft er tijd om uitgebreid in de keuken te staan na een drukke werkdag? En tijd is wat je nodig hebt om gezond en vooral lekker te koken. JOE-presentatrice Rani De Coninck (49) weet uit ervaring hoe moeilijk het is alle ballen hoog te houden. Daarom werkte ze een heus jaarplan uit, compleet met seizoensgebonden producten en recepten. Zo tovert ze

Nina kookt Wie heeft er tijd om uitgebreid in de keuken te staan na een drukke werkdag? En tijd is wat je nodig hebt om gezond en vooral lekker te koken. JOE-presentatrice Rani De Coninck (49) weet uit ervaring hoe moeilijk het is alle ballen hoog te houden. Daarom werkte ze een heus jaarplan uit, compleet met seizoensgebonden producten en recepten. Zo tovert ze elke dag lekker, gezond eten op tafel.

Vanaf vandaag vind je de ‘Een Goed Plan!’-kookpocket van Rani De Coninck voor maar drie euro extra bij Goed Gevoel.

‘Een Goed Plan!’ is de leidraad voor een jaar. Dat is erg ambitieus voor de meeste mensen

“Eigenlijk maak ik weekplannen”, zegt Rani De Coninck. “Zaterdag beslis ik wat we de rest van de week eten. Het klopt wel dat ik een jaar overschouw. Als ik boeken signeer, schrijf ik: ‘Alles begint met een goed plan.’ Dat geldt voor veel, en zeker voor koken. Echte chefs kunnen improviseren, maar ik ben een gewone mama die elke dag vers en lekker eten op tafel wil. Daarom plan ik vooruit.”

Terwijl je vroeger hopeloos was?

“Een lastminutekok! Dan vroeg mijn zoon bij het ontbijt: ‘Mama, wat eten we vanavond?’ Waarop ik: ‘Jongen, alstublieft, ik heb geen idee.’ De rest van de dag liep ik rond met stress en op het laatste moment holde ik naar de winkel. Dankzij een weekplan krijg ik rust in mijn hoofd. Dat enorme verschil heb ik pas ervaren door het te doen. Ik ben een aangenamer mens geworden”, lacht ze.

Volg de seizoenen. Zo eet je wat het lekkerst en budgetvriendelijkst is, en hebben de groenten niet veel nodig, want ze zitten vol smaak Rani De Coninck

“Een belangrijke vuistregel is: volg de seizoenen. Zo eet je wat het lekkerst en budgetvriendelijkst is, en hebben de groenten niet veel nodig, want ze zitten vol smaak. Wij hebben een oogstaandeel bij een bioboerderij: je betaalt per jaar en in ruil oogst je zelf groenten.”

Wat vind jij de meest veelzijdige groente?

“Pompoen. Vroeger maakte ik er alleen pompoensoep van, maar je kan er zoveel mee. Geroosterde pompoen is fantastisch: je bakt er zelfs brood en muffins mee. Mijn 23-jarige dochter Dora eet veganistisch en laatst heb ik vegan pasta met pompoen gemaakt. Ook mijn partner Laurens en oudste zoon Beau van 26 vonden het heerlijk.”

Hoe laat je kinderen gezonder eten?

“Mijn jongste, Leon, gaat van zijn derde naar de zelfoogstboerderij. Hij is nu tien en het is nog altijd zijn lievelingsplek. Voor kinderen is het fantastisch om zelf wortels uit de grond te trekken of zaadjes te zien uitkomen. Hij kent en lust alle groenten. Ik kan er geen enkele opnoemen die hij niet lust."

Spruitjes?

“Wij roosteren ze met honing. Heerlijk! Soms moet je een goed recept zoeken. Of verstop de groenten, zoals bij de groene pannenkoekjes. Ze smaken even zoet als gewone, maar er zit spinazie in. Leon helpt graag mee in de keuken en maakt zelf de powerballs van dadels en amandelen.”

Koken je oudste kinderen?

“Ze beginnen het te leren. Ik kijk uit naar de dag dat ze vragen: ‘Kom je eten?’”

En Laurens?

“Totaal niet. Hij is de man van de ideeën – het weekplan was zijn idee. Laurens eet graag en is een dankbare eter – waar ik blij mee ben. Hij wil het leren, maar heeft geen tijd. Ik zou het fijn vinden, al is het één keer per jaar, om thuis te komen en te zien: o, alles is klaar! En dan voetjes onder tafel ...”, lacht ze.”

Wat heb je praktisch nodig om een weekplan te maken?

“Een uitwisbaar schrijfvlak dat je elke week opnieuw kunt invullen”, zegt Rani. “Dat kan een krijtbord zijn, al dan niet permanent met krijtverf op een muur in je keuken/eetkamer aangebracht of een groot vel papier. Handig zijn de reuzepost-its van 50,8 bij 58,4 centimeter, die je in de papierhandel kunt vinden. Maar persoonlijk ben ik fan van de vellen whiteboard die je gewoon tegen een raam kunt ‘plakken’. Ze zijn elektrostatisch geladen en heel makkelijk te verplaatsen of te verwijderen zonder dat er plakband of punaises aan te pas komen.”

“Bij elk nieuw vel zetten we eerst de rijen en kolommen vast met permanente alcoholstift. Voor de dagelijks/wekelijks veranderende agenda’s en gerechten gebruiken we natuurlijk de uitwisbare whiteboardstiften in verschillende kleuren.”

“Alleen al het ritueel om een vers plan op te maken werkt inspirerend. Kies een vast moment om je weekrooster in te vullen. Het heeft veel voordelen en het is een echte aanrader om dit samen met je partner te doen. Laurens en ik zitten daar altijd op zaterdag voor samen. We leggen onze agenda’s op tafel en checken die van de andere gezinsleden en vullen in.”

Volgens onze visboer Sven moet je er na nieuwjaar van profiteren om die dure feestbeesten zoals tong en tarbot aan de haak te slaan tegen een veel lagere prijs Rani De Coninck

Welke groenten en fruit zijn nu op zijn best?

“Voor ons mag het dan wel een nieuw begin zijn, Moeder Natuur is stilaan aan haar laatste worpen toe. De bodem is bijna uitgeput, het veld maakt zich stilaan klaar voor een winterslaap, dus moeten we ons reppen om nog snel wat te genieten van sommige groenten en fruit.”

Groenten zoals bijvoorbeeld aardpeer, boerenkool, knolselderij, paddenstoelen, rucola, spruitjes en witlof kan je nu nog best op je boodschappenlijstje zetten. Voor fruit haalt Rani onder andere de volgende fruitsoorten aan als voorbeeld: mandarijnen, mango, peren, pompelmoes en sinaasappelen.

En welke vis en weekdieren kunnen we nu best op het menu zetten?

“Volgens onze visboer Sven moet je er na nieuwjaar van profiteren om die dure feestbeesten zoals tong en tarbot aan de haak te slaan tegen een veel lagere prijs. Tijdens de feesten is het credo meestal ‘Het is maar één keer nieuwjaar!’. Dus is de vraag naar een tong of tarbot bijzonder groot, waardoor de prijzen de hoogte in schieten. Als je de slimste wilt zijn, wacht je dus beter tot na nieuwjaar om ze te eten. Dan is de vraag kleiner én de prijs lager, maar de vissen zijn nog altijd op hun toppunt. Vanaf februari schieten alle platvissen kuit en laat je ze beter links liggen…”

Andere voorbeelden die Rani geeft in de ‘Een Goed Plan!’-kookpocket zijn hondshaai, griet, koolvis, wijting, pieterman en zeebaars.

“Ook de weekdieren zijn een goed idee”, vult ze aan. “In alle maanden met een ‘r’, trouwens. Enkele voorbeelden zijn: pijlinktvis/calamari, octopus/inktvis, en sint-jakobsvruchten.”

De komende dagen zullen we elke dag een recept uit de ‘Een Goed Plan!’-kookpocket van Rani De Coninck delen. Morgen laat ze zien hoe je het best stoofvlees met handgesneden frietjes kan klaarmaken.

Je vindt de kookpocket vanaf vandaag bij Goed Gevoel in de winkel, voor maar 3 euro extra.