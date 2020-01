Rani De Coninck deelt haar recept voor verse gember-citroenthee: “Natuurlijk hulpmiddel tegen verkoudheid”

Wie heeft er tijd om uitgebreid in de keuken te staan na een drukke werkdag? En tijd is wat je nodig hebt om gezond en vooral lekker te koken. JOE-presentatrice Rani De Coninck (49) weet uit ervaring hoe moeilijk het is alle ballen hoog te houden. Daarom werkte ze een heus jaarplan uit, compleet met seizoensgebonden producten en recepten. Eerder gaf ze al enkele praktische kooktips. Vandaag legt ze uit hoe je verse gember-citroenthee maakt.

“Ik heb vakantie en voel een verkoudheid opkomen”, zegt Rani De Coninck. “Ik ben helemaal geen voorstander van medicatie en zal er alleen voor kiezen als het écht niet anders kan. Meestal ga ik op zoek naar natuurlijke middeltjes, inspired by onze (over)grootouders… Zo wend ik me bij een opkomende verkoudheid al een hele tijd tot verse gemberthee, op aanraden van mijn zus Gwen.”

“Ook nu sla ik dus vlijtig aan het raspen van de magische wortel, met toevoeging van kurkuma, flink wat citroensap, zwarte peper en natuurlijke honing van onze bevriende imker Guido. Hij is de man van Moeke Lut, van 1994 tot 2003 de onthaalmoeder van Beau en Dora. Een fantastische vrouw aan wie ik mijn twee oudste kinderen met een gerust hart kon toevertrouwen. Ze woonde op een prachtige plek, in een heerlijke tuin, ontworpen en onderhouden door haar man Guido. En Moeke Lut was haar tijd ver vooruit, want de kindjes die zij opving, kregen vlees van een kwaliteitsslager die zelf zijn beesten kweekte, de groenten kwamen uit de moestuin van haar man en de ‘snoepjes’ die onze kindjes kregen als vieruurtje waren stukjes vers fruit. Mijn kinderen konden nergens beter zijn dan daar, bij Moeke Lut en Guido.”

Guido leerde mij dat je honing nooit in een kop hete thee mag doen, maar pas als je je pink erin kunt stoppen zonder de warmte te voelen Rani De Coninck

“Guido is intussen gepensioneerd en vooral gepassioneerd geraakt door bijen. Hij gaat zodanig op in het imkeren dat hij intussen voorzitter van de imkervereniging is geworden en hij kan dan ook als geen ander de wondere wereld van de bijen uit de doeken doen. Er is níémand ter wereld die ik meer vertrouw dan Guido als het op honing aankomt. Want ook in de wereld van de honing wordt er blijkbaar flink wat gesjoemeld…”

“Elk jaar bestellen wij dan ook een hele voorraad lente- en zomerhoning. Fantastisch lekker en een natuurlijk antibioticum als je het op de juiste manier consumeert. Zo leerde Guido mij dat je honing nooit in een kop hete thee mag doen, maar pas als je je pink erin kunt stoppen zonder de warmte te voelen. Je water mag niet warmer dan handwarm zijn, want alleen dan blijven alle voedzame en geneeskrachtige bestanddelen van de honing intact en ongeschonden.”

Ingrediënten voor 4 personen:

• 5 cm verse gemberwortel

• 1 citroen, liefst biologisch

• 1 theelepel kurkumapoeder (vers mag ook!)

• zwarte peper

• honing, liefst rechtstreeks van bij de imker

De piperine in de peper zorgt ervoor dat je lichaam de curcumine in de kurkuma tot wel 1.000 keer beter opneemt Rani De Coninck

Bereiding:

Breng ongeveer anderhalve liter water aan de kook. Schil de gember en rasp fijn in een grote theepot. Voeg het kurkumapoeder toe en geef een flinke draai aan de pepermolen. De piperine in de peper zorgt ervoor dat je lichaam de curcumine in de kurkuma tot wel 1.000 keer beter opneemt.

Voeg het sap van de citroen toe en overgiet met het kokend water. Laat liefst minimum een uur trekken. Schenk een kopje in en voel even met je pink of het genoeg is afgekoeld. Voeg dan een koffielepeltje van die heerlijke honing toe. Geniet en weet dat dit goed voor je is, zeker als je het wat voelt prikken in je keel.

Tip: p robeer in de zomer ook eens de koude variant

Laat je thee volledig afkoelen en zeef hem desgewenst. Als je hem in een mooi glas serveert met flink wat ijs, verse munt en eventueel een bloemetje van komkommerkruid, zal iedereen denken dat je een zalig zonnige cocktail naar binnen aan het werken bent. En gelijk hebben ze. Maar dan wel eentje waar je ’s anderendaags voor de verandering géén hoofdpijn van hebt! Heerlijk dorstlessend in de zomer en een echte ‘homemade lemonade’.

De komende dagen zullen we elke dag een recept uit de ‘Een Goed Plan!’-kookpocket van Rani De Coninck delen in dit dossier. Morgen laat ze zien hoe je het best courgetti bolognese kan klaarmaken.

