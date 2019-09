Elke dag vers Gesponsorde inhoud Quiche o'clock! Zo steek je de klassieker met ham en prei in een zuiders jasje Aangeboden door Lidl

16 september 2019

12u00 0 Aangeboden door Lidl Grote fan van quiche lorraine, maar ook wel zin in iets verrassenders? Vervang gewoon de prei door courgette en gegrilde paprika, et voilà: je waant je al bij de eerste hap in het zonnige zuiden.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 rol bladerdeeg

100 g gekookte ham, in blokjes

100 g gerookte spekreepjes

1/2 courgette, geraspt

100 g gegrilde paprika, fijngesneden

2 el tijmblaadjes

4 eieren

250 ml kookroom

100 g Gruyère kaas

1 tl paprikapoeder

boter

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Beboter een ronde taartvorm en bekleed met het bladerdeeg. Prik er met een vork gaatjes in en zet in de koelkast.

2. Klop de eieren met de room los. Voeg de courgette, de paprika, de tijm en de kaas toe en meng goed. Kruid met het paprikapoeder, peper en zout.

3. Haal de taartvorm uit de koelkast en verdeel de ham- en spekblokjes over de bodem. Giet er het beslag over. Zet de quiche 45 minuten in de oven.

Serveertip: Lekker met een fris slaatje.

Al aan het nadenken wat je morgen kan eten? Begin de dag dan met dit Mexicaanse powerontbijt.

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!