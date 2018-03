Puddingpraatjes Gesponsorde inhoud Puddingpost en andere boodschappen om je kind mee te verrassen Aangeboden door Imperial

07 maart 2018

07u00 0 Nina kookt Geen leukere verrassing dan lieve woorden op onverwachte momenten en plaatsen. Verras je kleintjes (of partner!) daarom af en toe met een leuk berichtje. En neen, dan bedoelen we natuurlijk geen whatsappje of sms: wees lekker analoog creatief, ‘s morgens op de spiegel, ’s middags bij de lunch en na school… in de pudding.

(Naar school) gaan met die banaan!

Fruit is op de meeste scholen verplichte kost, maar verplicht hoeft niet synoniem te zijn voor saai. Tatoeëer het obligate stuk fruit met een grappige tekening of een mopje op maat: punten scoren bij je kind én de klasgenootjes als die banaan uit de boekentas wordt getoverd.

Post in de pennenzak

Een spannende toets op het programma? Steek je kind een hart onder de riem en een briefje in de pennenzak, genre “Van mij krijg je sowieso 10 op 10”. Gaat de test top of wordt het een flop, je kind weet dat hij / zij hoe dan ook graag wordt gezien!

Spiegeltje aan de wand

Geen betere remedie tegen ochtendhumeurtjes en preschoolstress dan een lieve begroeting op de badkamerspiegel. Teken daarom eens met lipstick of oogpotlood een vroege vrolijke noot op het glas. Een gekke snor of een “Goeiemorgen, knappe kop” zijn geweldige opstekers om de dag mee te starten, toch?

Zeg het met stoepkrijt

“Blij dat jij er weer bent!” of “Wat zullen we vanavond eten?”: verras je thuiskomende kroost met een leuke krijtboodschap op de stoep. Check wel even het weerbericht op eventuele buien die je krijtcreatie zo weer uitgommen…

Koelkastcommunicatie

Terug van nooit weggeweest: de koelkastpoëzie! Versier de koelkast met een grappig gedichtje (al dan niet met kant-en-klare magnetische woorden) of een hint naar het lekkers dat je in de koelkast hebt klaarstaan voor je kroost. Een kommetje pudding bijvoorbeeld!

Pudding met letterkoekjes

En ook die pudding zelf kan best verrassend uit de hoek komen. Puzzel lieve woorden bij elkaar met letterkoekjes, eetbare kleurstof of chocoladesaus. Vrolijke snoeten gegarandeerd.

Zeg het met of pudding of… tijdens het maken van pudding! Onderneemster / mama Angélique Foré en zoon Marcel praten honderduit over vriendschap tijdens een knus keukenmoment.