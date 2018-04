Puddingpraatjes Gesponsorde inhoud Puddinglollies en ander comfortfood tegen kinderverdriet Aangeboden door Imperial

03 april 2018

15u00 0 Nina kookt Heeft je kleintje last van een klein dipje? Dan kunnen knuffels en troostende woorden wonderen doen. Maar ook even lekker in de zetel kruipen met een dekentje en wat comfort food, moet kunnen. Veeg de wangen droog en verwen je oogappel met een kindvriendelijke variant van het volwassen bakje troost. Zoete remedies voor bittere tranen!

Hartverwarmende chocomelk

De caffeïnevrije en dus kidproof variant van ons ‘bakje troost’? Dat is natuurlijk de warme chocomelk: alleen al de geur doet je zorgen zachtjes smelten.

Tip : gebruik cacaopoeder voor kleine verdrietjes en bewaar de échte chocolade voor iets grotere kinderdrama’s.

Vrolijke puddinglollies

Maak een klassieke pudding, meng er wat opgeklopte room onder en laat in een vormpje opstijven in de koelkast. Dop de puddinglollies voor de finishing touch nog even in gesmolten chocolade en werk af met wat nootjes.

Tip: laat je kind helpen bij de puddingbereiding; een perfect moment om even te praten over wat hem / haar dwarszit.

Kleurige laagjespudding

Als je voor deze kleurige blikvanger niet even je ogen droogwrijft, weten wij het ook niet meer. Je tovert deze vrolijke glaasjes troost bovendien in no time op tafel. Plet gewoon wat (diepvries)fruit naar keuze in een glaasje en giet er heerlijke vanillepudding over.

Tip: versier het puddingglaasje met een vrolijk parasolletje en tover de zon weer op die kindersnoet.

Popcorn met pindakaas

Bestrijd zoute tranen met deze zoet-zoute troostsnack. Breng een half kopje water aan de kook met een eetlepel bruine suiker en een eetlepel honing. Zet het vuur uit en roer er nog een half kopje pindakaas door. Een heerlijke dressing om je popcorn én je droevige kind op te vrolijken.

Tip: serveer een feelgoodfilmpje bij de popcorn voor maximaal effect!





