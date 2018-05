Power in je handtas Sandra Bekkari Sandra Bekkari

21 mei 2018

17u06 0 Nina kookt Vandaag, zaterdag 19 mei, is het Nationale NINA-dag en dat moeten we natuurlijk vieren met wat retail therapy. Hoewel shoppen ongelooflijk leuk is, kan het ook vermoeiend zijn. Daarom geef ik je graag wat ideetjes mee voor kleine en gezonde energieboosters die je gemakkelijk in je handtas kan meenemen.

• Met een powersapje kan je nooit iets verkeerd doen. Lekker en gezond zonder al te veel gedoe. Kokoswater, appelen, basilicum en munt, in de blender en klaar! In geen tijd heb je een ‘Green Energy’-powersapje. Alleen nog in een mooi flesje gieten en je bent klaar om te gaan.

• Als je een lading quinoakoekjes met chocolade op voorhand maakt, kan je er gerust een paar in een klein doosje of folie meenemen op je shoppingtrip. Heerlijk, even een verwenmomentje onder die tl-lampen van de winkel.

