Elke dag vers Gesponsorde inhoud Popeye-powerlasagne met spinazie, zalm en zoete aardappel

Aangeboden door Lidl

21 september 2020

12u00 0

Het geheim van gezonde voeding? Gevarieerd eten. Dus vergeet even je klassiek lasagnerecept en probeer deze versie met zalm (omega 3!), spinazie (ijzer!) en zoete aardappel (vezels!). En het mooiste is dat je kinderen niet eens zullen proeven dat er zo veel vitamientjes in zitten.



Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 ui, gesnipperd

600 g spinazie

2 zoete aardappelen

12 lasagnevellen

500 g verse zalm

350 g ricotta

75 g geraspte emmenthaler

100 ml melk

nootmuskaat

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Bak de ui in olijfolie glazig. Voeg de spinazie in delen toe en laat slinken. Schep de spinazie in een zeef en duw er zoveel mogelijk vocht uit.

2. Roer de helft van de ricotta en de helft van de kaas door het spinaziemengsel. Breng op smaak met een snuf nootmuskaat, peper en zout. Snij de zalm in plakjes. Schil de zoete aardappelen en snij ze in dunne plakken.

3. Verdeel een laagje aardappelplakken over de bodem van een ingevette ovenschaal. Schep er wat spinaziesaus op en verdeel er de helft van de zalm over. Bedek met 3 à 4 lasagnevellen. Beleg opnieuw met aardappelplakken en een laag spinaziesaus. Verdeel er de rest van de zalm over. Leg opnieuw een laag lasagnevellen, aardappelplakken en spinaziesau en eindig met een laag lasagnevellen.

4. Klop de rest van de ricotta los met een snuf nootmuskaat, de melk, peper en zout. Schep dit mengsel op de lasagne en bestrooi met de rest van de kaas. Zet de lasagne 45 minuten in de oven.

