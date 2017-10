Pompoentijd! Deze butternut gevuld met spek, appel en pecannoten schreeuwt herfst Aangeboden door Lidl

12u00 0 Nina kookt Kinderen associëren pompoen vooral met Halloween, wij denken bij pompoen eerder aan gezellige herfstavonden met heerlijk, hartverwarmend eten. Dit Amerikaanse gerecht past volledig in dat plaatje én is in een wip klaar. Je snijdt een butternut in hasselback door er gleufjes in te maken, en je vult die met spek, appel en pecannoten. De oven doet al de rest. En dan: smullen!

Wat heb je nodig?

1 flespompoen

2 el honing

200 ml groentebouillon

2 el verse tijmblaadjes

2 lente-ui, in ringen

4 plakjes gerookt spek

1 appel, in dunne halve maantjes

40 g pecannoten, grof gehakt

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Snij de boven- en onderkant van de pompoen af. Schil de pompoen van boven naar onderen met een dunschiller tot het oranje vruchtvlees zichtbaar is.

2. Snij de pompoen in de lengte doormidden en haal de pitten er uit. Leg de platte kant op een snijplank. Maak om de 2 mm tot 1 cm onderaan snedes in de pompoen. Let op dat je recht snijdt, anders snij je er plakjes tussenuit.

3. Halveer de plakjes spek. Verdeel het spek en de plakjes appel tussen de gleufjes van de flespompoen. Leg de twee helften op een met bakpapier beklede bakplaat.

4. Meng de honing met de bouillon en giet dit over beide helften. Kruid met peper en zout en strooi er de tijmblaadjes en de gehakte pecannoten over. Zet de pompoen een uurtje in de oven en bedruppel regelmatig met het vocht."

