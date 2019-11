Elke dag vers Gesponsorde inhoud Pompoen schittert in deze feestelijke veggie pastei met couscous en feta Aangeboden door Lidl

25 november 2019

12u00 0 Nina kookt Kerstmis nadert en ongetwijfeld heb je dinertjes met geliefden op de planning. Maak die extra gezellig met exquisiete comfortfood op tafel: een pasteitje van pompoen-couscous-feta dat echt niet alleen de vegetarische gasten zal bekoren.

Wat heb je nodig? (voor 6 personen)

150 g couscous

400 g butternut, in blokjes

2 rode uien, gesnipperd

3 el balsamicoazijn

250 g witte champignons (middelgroot), in partjes

2 teentjes knoflook, geperst

150 g feta

50 g gedroogde veenbessen

50 g walnoten, grof gehakt

2 rollen bladerdeeg

1 ei, losgeklopt

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het :

1. Bereid de couscous zoals vermeld op de verpakking. Verwarm de oven voor op 200°C. Hussel de pompoenblokjes met een scheut olijfolie en kruid met peper en zout. Verdeel ze over een met bakpapier beklede bakplaat en rooster ze in 20 minuten gaar in de oven. Schep halverwege om.

2. Fruit de rode ui glazig in wat olie. Blus met de balsamicoazijn en laat zachtjes verder karamelliseren. Schep de rode ui onder de gare pompoenblokjes.

3. Verlaag de oventemperatuur naar 180°C. Bak de champignons met de look goudbruin in olie. Schep alles onder de pompoen. Kruimel er de feta bij, voeg de veenbessen en noten toe en meng goed onder elkaar. Kruid met peper en zout.

4. Bekleed twee bakplaten met bakpapier en spreid op elke bakplaat een rol bladerdeeg uit. Verdeel er de couscous en daarop de groente-fetavulling, in het midden, over. Laat de randen vrij. Vouw de buitenkanten van het deeg naar binnen en zorg dat ze elkaar wat overlappen. Smeer de vouwranden telkens in met wat water zodat de randen goed aan elkaar blijven plakken. Borstel de Wellington in met het losgeklopt ei en zet 30 minuten in de oven.

Tip 1: zet de Wellington vlak voor het serveren, afgedekt met aluminiumfolie, 10 minuten in de oven.

Tip 2 : dit gerecht kun je ook perfect serveren als hoofdgerecht aan de vegetariërs onder het gezelschap.

Tip 3: steek uit een klein stukje deeg met een uitsteekvorm sterretjes en kleef ze met wat water op de wellington.

Tip 4: Aangesneden pompoen is - zonder de pitten - enkele dagen houdbaar in de koelkast.

Nog pompoen over? Gebruik hem dan in dit stoofpotje:

