POLL. Volgens Britse krant bewaar je ketchup beter niet in de koelkast. Maar klopt dat wel? Roxanne Wellens

04 maart 2020

Volgens Britse krant The Sun bewaren miljoenen Britten hun ketchup in de koelkast. Maar daar hoort hij volgens het artikel helemaal niet thuis. Wij vroegen twee experts om raad.

“Ketchup uit de winkel bevat geen micro-organismen, zoals gisten, bacteriën, en schimmels. Die zijn tijdens het verwerkingsproces namelijk vernietigd. Daarom kan je een gesloten fles een jaar op kamertemperatuur laten staan”, zegt onze wetenschapsexpert Martijn Peters. “Als je hem opent, komen er wel micro-organismen in de saus terecht, waardoor hij sneller slecht wordt. Daarom kan je een geopende fles het best koel bewaren. Of toch als je ze niet binnen de maand leeg krijgt. In de koelkast kan je hem zo’n acht tot twaalf maanden vers houden. Als je de ketchup toch buiten de koelkast wilt bewaren, doe dit dan op een plaats met een lage vochtigheid en constante temperatuur.”

Esther De Coninck van Manna sauzen is het met Martijn eens. “Ketchup bewaar je na opening het best in de koelkast. Wanneer een verpakking geopend is, komt er een oxidatieproces op gang, veroorzaakt door micro-organismen, dat het eten zal doen veranderen van kleur, geur en smaak. Je kan dat proces vertragen door je saus in de koelkast te bewaren.”

“Hetzelfde geldt voor mayonaise zonder eieren. Voor beide sauzen is het puur microbiologisch geen probleem om ze niet koel te plaatsen, maar de smaak, geur en kleur zullen eronder lijden. Dat is vermoedelijk de reden waarom The Sun schrijft dat ketchup niet in de koeling moet”, gaat ze verder.

Andere sauzen

De Britse krant geeft ook nog mee dat pesto, ahornsiroop en confituur in de koelkast moeten. “Die producten zijn microbiologisch gevoeliger dan ketchup en moet je daarom koud bewaren na opening”, zegt De Coninck. Pickles, honing, sojasaus en moutazijn kunnen volgens The Sun in de voorraadkast. “Deze voedingswaren zijn gelijkaardig aan ketchup, en kan je zowel in de koelkast als de voorraadkast bewaren.”