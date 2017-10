Pita deluxe: met eend en appel til je het broodje naar een hoger niveau Aangeboden door Lidl

00u00

Bron: Nina & Lidl 0 Nina kookt Ah, de pita. Dat prachtige samenraapsel van vlees, groenten, saus en brood dat je zo uit het vuistje kan eten. De klassieke versie met shoarma kan ons altijd bekoren, maar toegegeven: nu en dan hebben we zin in iets decadenters, en dan komt deze variant met eend en appel als geroepen. Ontdek zelf hoe fantastisch wild en pitabrood samengaan dankzij dit recept!

Wat heb je nodig?

500 g eendenborstfilet

2 el bloem

8 el mayonaise

50 g zongedroogde tomaten

2 rode uien

1 tl suiker

1/2 tl zout

100 ml azijn

2 appels, in schijfjes

1 el gehakte bieslook

enkele blaadjes ijsbergsla

1 grote wortel, geraspt

4 pitabroodjes

boter

olijfolie

peper



Zo maak je het:

1. Snij de rode uien in ringen en leg ze in de azijn. Doe er suiker en zout bij.

Laat minstens een half uurtje marineren.

2. Mix de mayonaise met de zongedroogde tomaatjes glad. Kruid met peper. Verhit een klontje boter

in een koekenpan en bak de appelschijfjes even aan. Kruid met de bieslook.

3. Snij het vet van de eendenborstfilet kruislings in. Kruid met zout. Bak op de velkant zonder vetstof. Draai om en bak ook aan de andere kant. Hou warm onder aluminiumfolie.

5. Rooster de pitabroodjes in een broodrooster. Snij het vlees in dunne plakjes. Vul de broodjes met wat

ijsbergsla, wortel, appeltjes, rode ui en plakjes vlees. Schep er een lepel van de rode mayo op en serveer meteen.

Toch niet zo een fan van pulled pork?

Probeer dan deze pulled duck, net iets feestelijker en super lekker!

Volg jij NINA al op Facebook?

En ook NINA Kookt kan je op Facebook volgen.

Lidl