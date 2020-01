Elke dag vers Gesponsorde inhoud Pimp je pannenkoeken met banaan tot een goddelijk dessert met twee simpele trucjes Aangeboden door Lidl

27 januari 2020

12u00 0 Nina kookt Pancakes met banaan: heerlijk. Maar pancakes met gekarameliseerde banaan: echt wauw. Vervang de melk door plattekaas voor extra fluffly exemplaren en werk af met mango en pecannoten voor een godendessert.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

2 eieren

300 g magere platte kaas

100 g bloem

1 tl bakpoeder

2 bananen

1 mango, in blokjes

honing

40 g pecannoten, grof gehakt

boter

Zo maak je het :

1. Scheid de eieren en klop het eiwit stijf. Meng de eidooiers met de bloem, het bakpoeder en de platte kaas en klop tot een glad beslag. Spatel er de eiwitten onder. Laat even rusten.

2. Snij de bananen in schijfjes en bedruppel met honing. Bak ze goudbruin in hete boter. Bak in een beboterde pan kleine pannenkoekjes van het beslag.

3. Verdeel de pannenkoekjes over borden werk af met de gekarameliseerde bananen, mango en pecannoten. Bedruppel met wat honing en serveer meteen.

