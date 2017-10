Piece of cake! Dit zijn dé trends in herfsttaarten. Aangeboden door Miele

15u35 0 Nina kookt Wanneer de herfstzon het laat afweten, maak je het binnen extra gezellig en vul je je huis met familie en vrienden. Ondertussen doet de oven de rest: de geur van vers gebak maakt de sfeer nog beter. Wil je imponeren? Ga dan voor één van deze onverwachte combinaties.

Taartbodem

Dit heb je nodig :

175 g bloem

1 el suiker

snufje zout

3 el koud water

125 g boter

1 eierdooier

Zo maak je het :

1. Meng de bloem, de suiker en het zout. Snijd de boter in kleine blokjes en voeg toe. Meng tot je kleine klontjes krijgt.

2. Meng de eierdooier met het water en voeg toe aan het mengsel. Bestrooi je handen met wat bloem en kneed tot je een mooi deeg krijgt.

3. Haal het deeg uit de kom, leg het op een met bloem bestrooid werkvlak en kneed zo’n vijfmaal voorzichtig.

4. Verpak het deeg in vershoudfolie en zet gedurende een uur in de koelkast.

5. Rol het deeg uit op een met bloem bestrooid werkvlak. Schuif de ingevette taartbodem onder het deeg en druk goed aan. Snijd het overtollige deeg weg. Prik met een vork in de bodem. Zet nog een kwartiertje in de koelkast en verwarm de oven voor op 175°C.

6. Vul de taartbodem met bakpapier en bakbonen. Zet zo’n twintig minuten in de oven tot het deeg lichtgoud kleurt.

7. Verwijder de bonen en het bakpapier en zet opnieuw zo’n twintig minuten in de oven tot het deeg goud kleurt.

Het perfecte vieruurtje : Appel-amandeltaart

Dit heb je nodig :

Voor de vulling:

2 appels

2 eieren

1 eierdooier

3 el suiker

2 tl cognac

½ tl vanille-extract

200 ml opklopbare room

snufje zout

Voor de topping:

1 eiwit

3 tl suiker

100 g geschaafde amandelen

Zo maak je het:

1. Schil de appels en snijd in partjes van vijf centimeter. Meng in een kom met de cognac.

2. Vul de taartbodem met de appelpartjes en bedek ze met bakpapier. Zet de taart zo’n tien minuten in een op 175°C voorverwarmde oven tot de appeltjes bijna zacht zijn.

3. Meng de eieren, de eierdooier, de suiker, het vanille-extract, de room en het zout en giet het mengsel over de appeltjes. Bedek met bakpapier en zet vijftien minuten in de oven.

4. Meng de ingrediënten voor de topping, verdeel over de taart en zet nog zo’n vijftien minuten in de oven tot de amandelen mooi goud kleuren.

De hartige herfstklassieker : Pompoen-ricottataart met een vleugje salie

Dit heb je nodig :

200 g geroosterde pompoen, in blokjes

handvol walnoten

enkele blaadjes salie

150 g ricotta

1 teentje knoflook

100 g spinazie

3 el walnootolie

parmezaan

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verdeel de blokjes pompoen over een ovenschaal en meng met het teentje knoflook, de salie, walnootolie, peper en zout. Zet vijftien minuten in een op 175°C voorverwarmde oven.

2. Meng de geroosterde pompoen met de ricotta, spinazie en walnoten. Kruid met peper en zout.

3. Verdeel de inhoud over de taartbodem. Rasp wat parmezaan over de taartvulling en zet vijftien minuten in de oven. Serveer met een fris slaatje.

Inspiratie! Nog meer heerlijke combi’s voor je herfsttaart

Zout herfstlekkers:

- Champignons met kruidenkaas

- Zoete aardappel en blauwe kaas

- Pastinaak met peer en geitenkaas

- Witloof met feta en honing

- Peer, walnoten en gorgonzola

Zoet herfstlekkers:

- Peer en speculaas

- Kastanjetaart met vijgen

- Appel en bramen

- Pompoen met sinaasappel

- Chocolade met peren, dadels en pecannoten

