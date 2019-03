Piece of cake! 2 hartige taarten om van te smullen Redactie Nina

27 maart 2019

17u11 0 Nina kookt Of het nu putje winter is of een warme lentedag: een hartige taart gaat er altijd in. Ben jij geen bakprins(es)? Wij serveren je alvast 2 gerechten waar je gemakkelijk mee aan de slag kunt. Smakelijk!

Uientaart met Frans deeg

Benodigdheden voor 2 porties:

• 500 g tarwemeel

• 1 pakje droge gist

• 1 tl suiker

• 150 ml lauwe melk

• 2 uien

• 1 el olijfolie

• 250 ml room

• Zout, peper, nootmuskaat

• 1 pakje AOSTE Filet de Saxe® (90 g)

Bereiding

1. Meng 2 eetlepels bloem met de gist, de suiker en 100 ml lauw water. Bedek het geheel en laat het 10 min op een warme plek rusten. Kneed de resterende bloem door de gist mix, met nog 1/2 theelepel zout en een beetje melk. Laat het 1 uur bedekt rusten.

2. Snij de ui dwars in de lengte in dunne reepjes. Verhit de olie in een pan en bak de ui 3 à 4 minuten. Snij de AOSTE Filet de Saxe® in reepjes, meng met de ui en bak nog 1-2 minuten.

3. Breng de room op smaak met zout, peper en nootmuskaat. Verwarm de oven voor op 220°C, en bekleed een bakplaat met bakpapier. Verdeel het deeg in twee porties en rol uit tot een ovaal. Beleg het deeg met de room, de uien en de AOSTE Filet de Saxe® en bak goudbruin in de oven gedurende 20-25 minuten.

Nog een extra tip: experimenteer met kruiden (bijvoorbeeld rozemarijn) of rode uien!

Ratatouille taart

Benodigdheden:

• Kruimeldeeg

• Vulling van rataouillespread (200g)

• 3 eieren

• 2 dl room

• dragon en verse tijm

• cheddar

• kerstomaatjes

• zonnebloempitjes

Bereiding:

1. Leg een vel kruimeldeeg in een bakvorm en prik er met een vork gaatjes in.

2. Meng ratatouillespread, ei, room, cheddar, tijm, gehakte dragon, peper en zout. Giet het mengsel op het kruimeldeeg.

3. Leg de tomaatjes, tijm en pitjes op de taart.

4. Bak op 190 graden gedurende 30 minuten.

