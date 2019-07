Pianomuziek zorgt voor beter glas wijn Frank Renout

22 juli 2019

13u19

Bron: AD.nl 1 Nina kookt Frans onderzoek bewijst het: wijn wordt beter van muziek. De druiven zouden er namelijk beter van worden.

Ten noorden van Toulouse staat bijna 500 hectare met druivenstokken en die worden sinds kort vertroeteld met muziek. Er galmt piano- en orgelmuziek over de velden. Die klanken beschermen de druiven namelijk tegen ziektes.

“De eerste keer dat ik erover hoorde, moest ik lachen’’, vertelde druiventeler Julien Custody in de Franse pers. “Maar er staat zó veel op het spel dat ik dacht: laten we het maar proberen.’’

De telers in het gebied kampen met een hardnekkige schimmel die de druivenstokken aantast. Custody zag vorig jaar 2,5% van zijn potentiële oogst afsterven omdat bestrijdingsmiddelen tegen de schimmel er al jaren verboden.

De 32-jarige Franse boer stapte naar collega’s en vertelde ze over de ‘muziektherapie’. De collega’s reageerden enthousiast, de lokale beroepsvereniging trok de portemonnee open en nu zijn ze begonnen. 6 druiventelers hebben speakers neergezet tussen hun druiven. Elke ochtend en elke avond klinkt 8 minuten pianomuziek om de druifjes te helpen in hun strijd tegen de schimmels.

De muziektherapie werd bedacht door de Franse natuurkundige Joël Sternheimer. Hij zegt dat de frequenties van zijn muziek de golven nabootsen die planten zelf ook creëren tijdens de zogeheten eiwitsynthese. Door heel specifieke klanken te kiezen, en die in een bepaald tempo tijdens een bepaalde tijdsduur af te spelen, kan muziek de eiwitsynthese stimuleren, de groei van de plant bevorderen en ziektes tegenhouden, aldus Sternheimer.

Sinds 2008 wordt het concept al op 600 plaatsen in Frankrijk toegepast, ook bij tomaten en courgettes. Wijnboeren lijken de grootste fans. In de Elzas en in de Champagnestreek klinken al piano’s tussen de druiven. In de omgeving van Bordeaux gebruiken wijnboeren al vijf jaar de gepatenteerde muziek: de druivensterfte is er met 75 procent gedaald.