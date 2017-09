Perfect voor op deze nazomerse dag: Spaanse tortilla met spinazie en ricotta Sandra Bekkari

18u05 1 Nina kookt Nu de zon toch nog overuren maakt, kunnen we niet anders dan de zon op ons bord te halen. Onze huischef Sandra Bekkari kiest voor een Spaanse tortilla met tomaatjes, spinazie en ricotta om in het avondzonnetje op te eten.

Dit heb je nodig:

- 200 g jonge spinazie

- 20 g parmezaanse kaas, geraspt

- 8 honingtomaatjes, gehalveerd

- 4 eieren een scheutje (soja)melk

- 2 krielaardappeltjes, in schijfjes

- 1 teentje knoflook, geperst

- 2 el pijnboompitten

- 1 el ricotta

- een snuifje zeezout

- nootmuskaat

- zwarte peper

- provençaalse kruiden

Lees ook Jan Van Wassenhove "herschreef" kookboek Sandra Bekkari

Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de over voor op 180 °C.



Stap 2: Stoom de krielaardappeltjes beetgaar.



Stap 3: Bak de spinazie een 3-tal minuten in een wokpan met de knoflook. Kruid met nootmuskaat en peper. Laat de spinazie even uitlekken in een zeef en meng met de ricotta.



Stap 4: Klop de eieren los, voeg er een scheutje melk aan toe en kruid met peper en zout.



Stap 5: Leg de schijfjes aardappel en de spinazie in een ovenschaaltje met bakpapier. Giet het eimengsel erover.



Stap 6: Voeg de tomaatjes toe met het snijvlak naar boven en kruid met Provençaalse kruiden. Strooi er de pijnboompitten overheen en werk af met de Parmezaanse kaas.



Stap 7: Bak de tortilla zo'n 20 minuten in de voorverwarmde oven.